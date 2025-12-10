我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯道奇隊與自由球員終結者迪亞茲（Edwin Diaz）達成合約共識，簽下一紙為期3年、總值6900萬美元（約合新台幣21.5億）的高薪合約，打破歷年紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

MLB大聯盟超級豪門洛杉磯道奇，今（10）日傳出以3年總值6900萬美元（約合新台幣21.4億元），成功延攬明星終結者迪亞茲（Edwin Diaz），補強牛棚弱勢，有趣的是，昨日總教練羅伯斯（Dave Roberts）參與冬季會議時才明言，認為球隊「不必有什麼大動作補強」，結果制服組不到24小時內，就豪撒21億找來新任終結者。羅伯斯昨日受邀出席MLB冬季會議，談到明年球隊規劃時表示，似乎暗示球團不會有大規模補強計畫。羅伯斯此言確實也符合《今日美國》記者尼頓蓋爾（Bob Nightengale）日前報導，指出道奇不打算競逐頂級自由球員長約，而是以短期合約為主軸的目標，結果這些預測一夕之間全被推翻。根據MLB薪資網站《Cot’s Contracts》資料顯示，在只列入40人名單內球員情況下，道奇2025年團隊薪資高達3.47億美元，若再加上補償金與已不在陣中的球員薪資，金額更飆破4.15億美元，打破大聯盟史上最高紀錄。因而本季道奇需支付的奢侈稅為1.67億美元，等於這座具備歷史意義、21世紀首個衛冕成功的冠軍金盃，其背後「奪冠成本」高達5.82億美元，完全可以說是用錢硬生生疊出一座冠軍。迪亞茲加入後，道奇期望改變牛棚整體防禦率4.27、全聯盟第21的窘境，如今剩下外野還有補強空間，自由市場兩大咖貝林傑（Cody Bellinger）與塔克（Kyle Tucker），如今是否也將轉投道奇懷抱，組成史上最強陣容，一切都非不可能。