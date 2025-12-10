我是廣告 請繼續往下閱讀

第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月正式開打，衛冕軍日本隊在大谷翔平以及佐佐木朗希2位洛杉磯道奇球星宣布參賽後衛冕看好度又再大增。不過鑒於2023年大谷翔平參加經典賽後續遭遇到的傷病問題，也讓人擔心是否會在2026年賽季出現，對此日媒也針對大谷翔平的出賽狀況作出分析，給出避免大谷翔平太過疲累的出賽方式。2023年經典賽大谷翔平以投打全能姿態帶領日本奪冠，打者出賽7場、打擊率4成35；投手則在兩場先發拿下2勝，更在決賽以終結者身分三振隊友楚奧特（Mike Trout）獲得大會MVP。然而，滿載榮光的背後卻是沉重代價，進入大聯盟賽季後疲勞逐漸顯現，控球起伏不穩，8月被診斷為右手肘韌帶受損，因而提前結束投手任務。對此日本體育作家友成那智指出，大谷翔平2023年雖仍以8月前的表現拿下年度MVP，但無法完成整季投球仍令他遺憾，因此這次他勢必會從過去經驗中調整。對道奇而言，如何在經典賽與球季之間取得平衡，是決定大谷翔平以何種方式上陣的關鍵。主帥羅伯斯（Dave Roberts）也已表達擔憂，認為大谷翔平才剛從手肘手術恢復，要在經典賽投球的負擔將會非常大。」與前東家天使不同，道奇是以「十月奪冠」為核心目標的強權，明年更劍指隊史首次三連霸，投手大谷是不可或缺的戰力。友成那智分析，，以過往經驗推估，若大谷翔平從開季起就全力投球，競技狀態的巔峰恐將提前落在8月，他認為要把巔峰留到季後賽的10月，理想狀態是6月底才開始全量投球。因此，他認為最保險的方案是大谷翔平不參加日本首輪的比賽，只在邁阿密的決勝輪以打者身分登場，以確保長期調整節奏不被打亂。