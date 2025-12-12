根據日媒《中日體育》報導，洛杉磯道奇的世界大賽MVP山本由伸，在球團尊重他的個人意願下，將連續兩屆代表日本參加明年3月的世界棒球經典賽（WBC）。與此同時，道奇陣中另一位備受矚目的「令和怪物」佐佐木朗希則確定不參賽，因此道奇「日籍三本柱」確定只有佐佐木缺席經典賽。
山本由伸強烈意願獲准參加WBC
儘管道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在冬季會議期間曾表示「特別是山本，我們需要著眼於下個賽季保持謹慎」，但由於山本本賽季沒有傷病紀錄，球隊最終難以阻止他參賽。道奇未來會與日本隊共同協調山本的登板和球數限制。此外，山本也預計將和大谷翔平一同自日本就加入國家隊，爭取WBC連霸、凱旋歸國。
傷病史成決策關鍵 道奇阻止佐佐木出戰經典賽
另一方面，佐佐木朗希的缺席，主要是出於球團對傷病史的考量。佐佐木本賽季曾因右肩夾擠症候群進入60天傷兵名單（IL），缺陣約4個月。儘管佐佐木本人表達了強烈的參賽意願，但球團認為，在日本就經常受傷的佐佐木，若參加WBC，受傷的風險將會增加，進而影響到下個賽季，因此決定阻止他參賽。
佐佐木朗希雖然在賽季末復出後轉任牛棚投手，並在季後賽中大放異彩，為球隊連霸做出巨大貢獻，但在下個賽季他已確定將重返先發位置。道奇隊希望他能從春訓開始，循序漸進地投入調整，專注於鞏固投球機制。羅伯斯總教練先前也曾在日本電視節目中表示「如果佐佐木在WBC投球，我會感到驚訝」，顯示球團內部一致認為佐佐木難以負擔WBC的投球任務。
消息來源：《中日體育》
⚾2026年WBC經典賽即時報導：
