備戰2026年3月登場的世界棒球經典賽（WBC），中華隊總教練曾豪駒與投手教練王建民近日遠赴美國參加大聯盟冬季會議。除了觀察旅美球員狀況外，兩人在接受日本媒體《體育報知》訪問時，直接點名即將旅日的強投徐若熙，強調他是台灣隊不可或缺的王牌，一旦他與福岡軟銀鷹的合約塵埃落定，教練團將展開積極招募。「他是目前台灣棒球界最好的投手。」曾豪駒在面對日媒採訪時，毫不保留地對徐若熙給予最高評價。他認為，只要這位少年強投能夠加入國家隊，整體投手陣容的實力將會瞬間提升到另一個檔次。曾豪駒進一步透露，教練團早已向這位強投遞出橄欖枝，雙方溝通管道暢通，也明確表達了國家隊迫切需要他助拳的立場。據多家日本媒體報導，徐若熙預計將以一紙3年總值高達15億日圓（約新台幣3億元）的大型合約加盟福岡軟銀鷹，甚至傳出球團有意將象徵「王牌投手」的背號18號交給他，足見其重視程度。不過，由於雙方尚未正式官宣，曾豪駒坦言目前的處境稍顯被動，「我們現在只能靜候球團發布消息，但只要合約一確定，我們絕對會向他的新東家（軟銀）強力爭取放行。」事實上，徐若熙目前仍處於兵役列管期間，依規定有義務接受國家徵召。他本人日前受訪時也曾證實接獲詢問，並表達了高度的參賽意願。對此，曾豪駒強調，想要在經典賽這種頂級舞台將球隊帶往更高層次，關鍵在於全隊必須團結一心、透過集訓讓彼此更加熟悉，才能朝著共同的贏球目標邁進。