▲現年28歲的塔克為左打重砲，2024年賽季繳出.266打擊率、22轟與73分打點。（圖／美聯社／達志影像）

▲道奇正考慮透過交易引進紅雀的多諾文，這位2022年金手套得主具備多守位能力，能勝任二壘與外野。（圖／美聯社／達志影像）

繼與前紐約大都會守護神迪亞茲（Edwin Díaz）達成3年6900萬美元的重磅合約後，洛杉磯道奇隊在冬季會議後仍未停下補強腳步。根據《The Athletic》與《紐約郵報》多位記者報導，道奇有意進一步增強野手戰力，GM弗里德曼（Andrew Friedman）也透露「還有大型補強的可能性」，目標包括自由球員強打外野手塔克（Kyle Tucker），以及金手套內野手多諾文（Brendan Donovan）與高守備評價的史蒂芬關（Steven Kwan），展現打造奪冠陣容的強烈企圖。《The Athletic》分析指出，道奇目前擁有極大靈活度，「想補就補、想等就等」，編成總管弗里德曼也透露球團「完全有能力網羅頂級自由球員」。儘管對Tucker這類頂尖外野手不會提出超過5年的長約，道奇傾向仿效去年簽下布雷格曼（Alex Bregman）的紅襪隊模式，開出3到4年、年薪極高的短約，以財力優勢搶人。道奇對補強外野戰力並未急於出手，但隨著迪亞茲成為史上年薪最高後援投手後，市場關注焦點迅速轉向塔克。根據《紐約郵報》記者Jon Heyman報導，除了道奇外，洋基與大都會等財力雄厚球隊也對塔克展現高度興趣。現年28歲的塔克為左打重砲，2024年賽季繳出.266打擊率、22轟與73分打點，生涯累積147支全壘打與490分打點。美媒報導他已造訪藍鳥隊訓練設施，道奇亦表態有意以短約高薪方式加入爭奪戰。在簽下Díaz後，道奇並未就此停手。弗里德曼坦言「還有大型補強的可能性」，不排除繼續搶下像塔克這樣具備即戰力的外野主力。以Díaz 3年6,900萬美元（約新台幣108億元）的合約計算，平均年薪2,300萬美元更創下救援投手史上最高紀錄，顯示道奇對奪冠三連霸的強烈決心。除了外野，內野補強也是道奇布局重點之一。《The Athletic》指出，道奇正考慮透過交易引進紅雀的多諾文，這位2022年金手套得主具備多守位能力，能勝任二壘與外野。另一名潛在目標為守備穩健的守護者隊外野手關，具備優異選球與觸擊能力，是道奇提升進攻與防守平衡性的潛在人選。由於主戰內野手艾德曼（Tommy Edman）於11月進行腳踝手術，可能缺席春訓初期，弗里德曼強調：「我們陣中已有不少具有多重守位能力的球員，這讓陣容更具彈性。」此番補強計畫，將讓道奇陣容更加完整，向著世界大賽三連霸目標持續邁進。