我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃安返台邊開車邊用手機，自己錄下證據，恐遭開罰3000元。（圖／翻攝自黃安抖音）

▲Joeman透露自己看TWICE演唱會跑錯場地，沒看到彩排，此舉竟意外被粉絲罵翻。（圖／Joeman YouTube）

▲「江南大叔」PSY違反韓國醫療法，遭警方扣押辦公室、車輛進行搜查。（圖／Disney+提供）

《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（12）日的娛樂話題搶先看，定居中國的男星黃安最近返台探親，結果一落地就邊開車邊用手機，恐遭開罰。網紅Joeman分享自己看TWICE演唱會跑錯場地的糗事，結果惹怒一票ONCE（TWICE的粉絲），掀起退訂潮。江南大叔PSY涉違反醫療法，公司遭警方突擊搜查，PSY的辦公室、車輛都被扣押。定居中國多年的黃安近日自稱「回台省親」，並發布影片開箱車齡32年的老賓士。只見他上車後，一邊開車、一邊手持手機操作導航，還使用自己錄製語音的導航系統，引起網友討論。因為黃安邊開車邊使用手機的行為已經觸法，可被開罰3000元，自己錄下違規舉動的行為更被酸無知。百萬YouTuber Joeman分享自己跑錯場館、錯過TWICE高雄世運演唱會彩排的糗事，原以為是趣味橋段，卻意外惹怒部分ONCE（TWICE 粉絲）。粉絲在Threads痛批他連場地都不知道，懷疑他拿公關票，氣到退訂Joeman；但也有網友認為只是小失誤，批評粉絲小題大作。整起事件因跑錯地點，引爆網路口水戰。靠一首〈江南Style〉紅遍亞洲的南韓歌手PSY在今年8月時，爆出讓經紀人代領向精神科藥物，涉嫌違反《醫療法》的事件。PSY事後雖強調自己有睡眠障礙、用藥皆依醫囑，但忽略不能代領的問題。大韓醫師協會要求徹查，首爾警方依法在昨日進行突擊，扣押PSY經紀公司辦公室與車輛進行搜查，並將PSY手機帶走做數位鑑識，取得處方相關資料。