2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明年3月點燃戰火，繼大谷翔平、山本由伸2位大聯盟球星確定參賽後，日媒報導，36歲的老將菅野智之也將披上日本武士隊戰袍。菅野日前就曾主動表達想再次為國效力的強烈意願，此次猜賽有機會成為先發輪值一員，日媒也指出，預計會有更多大聯盟日籍球星陸續決定參賽。
老將菅野智之圓夢 將重返日本武士隊
據《體育報知》報導，菅野已確定入選參明年的日本武士隊，這將是他繼2017年參賽後，時隔9年再次於經典賽投球。事實上，菅野也非常渴望披上國家隊戰袍，日前曾與日職時期的巨人隊前隊友長野久義共同出席的活動，當時菅野就表明決心，「如果接到徵召，我會全力以赴。我想這會是我的最後一次機會，所以很希望能上場比賽。」
菅野直言，如果有任何他能做到的事情，都希望能盡一份力，「感覺其他國家會以擊敗日本為目標，派出非常厲害的陣容。」由於菅野在2017年經典賽止步4強，加上2021年東京奧運因身體狀況不佳而辭退，對於穿著武士隊球衣拿下世界冠軍，菅野的企圖心非常強烈。
菅野在2017年經典賽首輪對澳洲隊先發，當時主投4.1局失1分，複賽對古巴先發4局掉4分，4強戰面對冠軍美國隊，菅野主投6局僅失1分非自責分，累計3戰防禦率3.14。
日籍球星陸續宣布參賽 日媒透露將開始報隊
日前日本隊頭號球星大谷翔平率先表明參賽，昨日也確定山本由伸參賽，在大谷還不確定是否投球的狀態下，菅野很有可能與山本以及其他大聯盟日籍投手一起承擔先發輪值。作為大聯盟菜鳥，菅野本季出賽30場，拿下10勝10敗，防禦率4.64。休賽季菅野成為自由球員，他表示，「我的身體狀況很好，調整的目標也很明確。」
除了菅野，日媒也提及預計將有更多大聯盟日籍球員陸續決定參賽，像是菊池雄星、鈴木誠也、今永昇太、千賀滉大、松井裕樹等人都被視為最終人選，如果一切順利，他們將會入選。
更多經典賽相關新聞：
經典賽／山本由伸確定參戰！韓媒悲觀看待：日本能靠2人就拿下1勝
經典賽／鄧愷威有意效力中華隊？蔡其昌未證實 提出「猶豫」的點
我是廣告 請繼續往下閱讀
據《體育報知》報導，菅野已確定入選參明年的日本武士隊，這將是他繼2017年參賽後，時隔9年再次於經典賽投球。事實上，菅野也非常渴望披上國家隊戰袍，日前曾與日職時期的巨人隊前隊友長野久義共同出席的活動，當時菅野就表明決心，「如果接到徵召，我會全力以赴。我想這會是我的最後一次機會，所以很希望能上場比賽。」
菅野直言，如果有任何他能做到的事情，都希望能盡一份力，「感覺其他國家會以擊敗日本為目標，派出非常厲害的陣容。」由於菅野在2017年經典賽止步4強，加上2021年東京奧運因身體狀況不佳而辭退，對於穿著武士隊球衣拿下世界冠軍，菅野的企圖心非常強烈。
菅野在2017年經典賽首輪對澳洲隊先發，當時主投4.1局失1分，複賽對古巴先發4局掉4分，4強戰面對冠軍美國隊，菅野主投6局僅失1分非自責分，累計3戰防禦率3.14。
日籍球星陸續宣布參賽 日媒透露將開始報隊
日前日本隊頭號球星大谷翔平率先表明參賽，昨日也確定山本由伸參賽，在大谷還不確定是否投球的狀態下，菅野很有可能與山本以及其他大聯盟日籍投手一起承擔先發輪值。作為大聯盟菜鳥，菅野本季出賽30場，拿下10勝10敗，防禦率4.64。休賽季菅野成為自由球員，他表示，「我的身體狀況很好，調整的目標也很明確。」
除了菅野，日媒也提及預計將有更多大聯盟日籍球員陸續決定參賽，像是菊池雄星、鈴木誠也、今永昇太、千賀滉大、松井裕樹等人都被視為最終人選，如果一切順利，他們將會入選。
更多經典賽相關新聞：
經典賽／山本由伸確定參戰！韓媒悲觀看待：日本能靠2人就拿下1勝
經典賽／鄧愷威有意效力中華隊？蔡其昌未證實 提出「猶豫」的點
更多「2026經典賽」相關新聞。