洛杉磯道奇王牌投手山本由伸再添重量級榮耀。全美棒球記者協會（BBWAA）紐約分部於美國時間12日公布年度獎項，山本由伸獲選為季後賽最有價值球員（貝比魯斯獎），肯定他在關鍵舞台上的統治級表現。山本由伸在本屆季後賽共先發5場，另有1場後援登板，繳出5勝1敗、防禦率1.45的頂級成績，成為道奇完成世界大賽二連霸的最大功臣之一，這也是自1998至2000年紐約洋基以來，首支完成連霸的球隊。山本由伸在季後賽多次投出代表作。國聯冠軍系列賽對戰釀酒人第2戰，他僅被敲3支安打即完成完投勝，締造8年來首見的季後賽完投紀錄；隨後在世界大賽面對藍鳥，他再度繳出4安打完投的壓制內容，寫下10年來首位在世界大賽完投的投手紀錄，震撼整個大聯盟。「貝比魯斯獎」由BBWA紐約分部投票選出，歷來象徵季後賽最高榮譽之一，能獲此獎項，代表在最艱困、最關鍵的舞台上，具備左右系列賽走向的宰制力。山本由伸以穩定性、壓制力與大場面表現，獲得一致高度評價。同場公布的其他獎項方面，洋基強打 亞倫・賈吉 獲得「席德・墨瑟／迪克・楊紐約年度最佳球員獎」，而 皮特・阿隆索 則拿下「喬・迪馬喬『城市之光』獎」。此外，曾效力洋基四季、並於2025年轉戰大都會的 克雷・霍姆斯，因長期配合媒體採訪，獲選為「優良球員獎」。上述獎項，將於2026年1月24日舉行的BBWA紐約分部第101屆年度晚宴中正式頒發。