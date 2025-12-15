蕭敬騰岳父、資深藝人林光寧因中風迸發症吸入性肺炎辭世，享壽75歲，女兒Summer透露，父親近3個月住院治療，期間病況反覆並多次搶救，最終仍離開人世。對此，奇美醫院表示，中風患者最怕嗆咳問題，中風患者吞嚥功能下降，若頻繁嗆咳恐引發吸入性肺炎，照顧者需提高警覺，及早發現異狀、配合復健與長期照護，才能降低併發症與二次中風風險。
蕭敬騰岳父林光寧吸入性肺炎離世！Summer悲痛：心疼父親受病痛折磨
林光寧自2023年中風後，留下明顯後遺症，不僅手部萎縮，也需仰賴輪椅代步。即便如此，在去年蕭敬騰與Summer舉行婚禮時，他仍堅持親自為女兒簽下結婚證書，溫馨畫面感動在場親友，也成為外界難忘的一幕。
Summer昨晚發文哀痛表示，父親自9月起因吸入性肺炎歷經三次緊急搶救，前兩次都順利度過難關，未料最後一次仍未能撐過。她透露，父親因吸入性肺炎住院期間病情反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科別交叉會診，全家人對台北醫學大學醫療團隊表達深切感謝，同時也心疼父親長時間承受病痛折磨。
中風是國人十大死因之一！醫師示警：吞口水都要很小心
根據衛福部資料，腦中風是全球主要死亡與失能原因之一。世界衛生組織統計，2012年全球約30%的死亡人口與心血管疾病相關，其中有670萬人死於中風。依我國衛福部113年十大死因統計，腦血管疾病高居第4名，中風後的失能問題，也成為成人殘障的重要原因之一，不僅影響患者生活品質，也對家庭與照顧者帶來沉重負擔。
對此，奇美醫院指出，中風患者最怕嗆咳問題，若口水或食物誤入氣管，細菌進入肺部後，極容易引發吸入性肺炎，是相當危險的併發症。此外，中風病人也須嚴防二次中風，通常會要求長期規律服用抗血栓藥物，並同步控制血壓、血糖與血脂，搭配戒菸、規律運動、均衡飲食及體重管理。
中風患者危險徵兆怎麼察覺？醫師點名典型、非典型症狀
那麼該如何及早發現中風患者的危險徵兆？嘉義大林慈濟醫院呼吸胸腔科醫師方科智提醒，照顧者的觀察至關重要，若長輩出現發燒、持續咳嗽、呼吸急促或困難等典型症狀，或活動力明顯下降、情緒波動等非典型表現，都應提高警覺、儘速就醫。
方科智醫師也強調，中風者在住院期間即介入復健評估，有助提升恢復效果，出院後的長期居家照護更不能鬆懈，唯有細心陪伴與正確照護，才能有效降低吸入性肺炎的風險。
資料來源：奇美醫院、衛福部官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
林光寧自2023年中風後，留下明顯後遺症，不僅手部萎縮，也需仰賴輪椅代步。即便如此，在去年蕭敬騰與Summer舉行婚禮時，他仍堅持親自為女兒簽下結婚證書，溫馨畫面感動在場親友，也成為外界難忘的一幕。
Summer昨晚發文哀痛表示，父親自9月起因吸入性肺炎歷經三次緊急搶救，前兩次都順利度過難關，未料最後一次仍未能撐過。她透露，父親因吸入性肺炎住院期間病情反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科別交叉會診，全家人對台北醫學大學醫療團隊表達深切感謝，同時也心疼父親長時間承受病痛折磨。
根據衛福部資料，腦中風是全球主要死亡與失能原因之一。世界衛生組織統計，2012年全球約30%的死亡人口與心血管疾病相關，其中有670萬人死於中風。依我國衛福部113年十大死因統計，腦血管疾病高居第4名，中風後的失能問題，也成為成人殘障的重要原因之一，不僅影響患者生活品質，也對家庭與照顧者帶來沉重負擔。
對此，奇美醫院指出，中風患者最怕嗆咳問題，若口水或食物誤入氣管，細菌進入肺部後，極容易引發吸入性肺炎，是相當危險的併發症。此外，中風病人也須嚴防二次中風，通常會要求長期規律服用抗血栓藥物，並同步控制血壓、血糖與血脂，搭配戒菸、規律運動、均衡飲食及體重管理。
那麼該如何及早發現中風患者的危險徵兆？嘉義大林慈濟醫院呼吸胸腔科醫師方科智提醒，照顧者的觀察至關重要，若長輩出現發燒、持續咳嗽、呼吸急促或困難等典型症狀，或活動力明顯下降、情緒波動等非典型表現，都應提高警覺、儘速就醫。
方科智醫師也強調，中風者在住院期間即介入復健評估，有助提升恢復效果，出院後的長期居家照護更不能鬆懈，唯有細心陪伴與正確照護，才能有效降低吸入性肺炎的風險。
資料來源：奇美醫院、衛福部官網