今年中華職棒自由球員市場，在蘇智傑與母隊統一獅隊簽下4年總值3360萬元、平均月薪70萬元的複數年合約後宣告結束。今年季後行使自由球員權利的黃子鵬、林岱安與蘇智傑，都簽下4年以上的長約，符合從去年開始的自由球員大浪潮；而60人名單外的保留球員，則是另一個各隊爭奪與競爭的市場，許多在保留名單外的球員，都獲得新東家開出不錯的條件爭取，也因此吸引這些球員決定轉隊至新天地發展。在黃子鵬與台鋼雄鷹簽下5年合約；林岱安與富邦悍將簽下5加2年合約後，另一位行使自由球員權利的蘇智傑才在此時決定去向。上周蘇智傑所屬的經紀公司回覆母隊統一獅，願意接受球隊一開始所開的4年複數年合約。統一獅新球季將少了轉戰日職西武獅的林安可，長打火力亟需蘇智傑留下並健康發揮；而蘇智傑過往缺戰過多的變數，也只有統一獅能夠繼續給予機會。雖然過往蘇智傑是聯盟頂級長打者，但他歷年表現過於起伏，加上近年受到傷勢困擾，在統一獅的出賽機會也受到壓縮。邱智呈、林佳緯等新勢力竄起，另外原本的主力陳傑憲、林安可持續穩定發揮，因此即便恢復健康，也沒有固定上場的打席空間，所以投入自由球員市場後詢問度不如預期，必須要等到黃子鵬、林岱安確認動向後，才能決定後續規劃。再加上蘇智傑雖有長打實力，但守備位置與能力並不吃香，另外又是聯盟內較不缺的左手長打者，連帶都影響了他的市場價值。像是台鋼雄鷹、中信兄弟、樂天桃猿與味全龍，都不缺左手長打角落外野；富邦悍將雖缺長打者，但自家球隊裡就有許多等待培養的角落外野，因此市場雖有傳聞表示富邦悍將曾對蘇智傑有興趣，但其實討論度不高、也沒開過合約，蘇智傑與統一獅達成共識才是彼此最佳選擇。本季蘇智傑所繳出的純長打率0.154，在聯盟中PR值為90，比起前年單季繳出12轟的純長打率0.147來說，不僅有所進步，在聯盟中的排序也更加前段，都可看出即便蘇智傑這兩年表現不理想，但實力仍在的佐證。因此在少了林安可後，統一獅反而有蘇智傑的發揮空間，也需要蘇智傑銜接上缺少的長打火力，這4年合約期間內若蘇智傑能夠重返巔峰，將成為統一獅划算的投資。本季統一獅雖然在季後流失自由球員林岱安，但是休賽季的工作仍算處理的可圈可點。包括用合理價格留下蘇智傑外，另外又在台鋼雄鷹的競爭下，順利留住長期培養的投手林原裕；現在還可透過富邦悍將的25人保護名單外尋求投手戰力，不論是王尉永、岳少華等牛棚戰力候選，還是進行豪賭網羅江少慶，都是統一獅在休賽季維持戰力的可能操作。從今年球季的後半段，就有中職球隊派出球探觀察二軍例行賽狀況，希望確認一些可能落在60人保護名單外的球員在比賽裡的近況如何，因為這幾年60人保護名單外確實有一些球員可以直接補上陣容缺口，也因此保護名單外的球員競逐，成為各隊另一個競爭的球員市場，像是台鋼雄鷹快速補上劉時豪、賴智垣；富邦悍將補進林書逸，都是瞄準自家陣容缺陷的補強。近期其他在保護名單之外的轉隊案例，則是原中信兄弟馬鋼、樂天桃猿賴知頎，被放在保護名單外之後，仍能夠透過轉隊繼續維持職棒生涯。賴知頎有球速超過150公里的實力，不過近年因為投球機制大調整，從原本的3/4揮臂改側投，影響到控球穩定性，最終也被樂天桃猿放棄。不過賴知頎速度依舊，投球機制在調整過後也越來越穩定，加上才22歲，仍有成長空間，過往也沒有特殊的傷病史；以速球為主體的投球方式，也符合味全龍在挑選牛棚投手的標準，所以最終賴知頎通過味全龍測試，新球季將轉戰味全龍，披上另外一種紅色戰袍。馬鋼則是在保護名單外的驚奇，特別是本季在二軍有破繭而出的態勢，卻因為中信兄弟內野過擠而沒有太多一軍出賽空間，甚至排序也被放在較後面的位置，被擠在保留名單之外。但即便如此，馬鋼本季的成績進步有目共睹，獲得多隊探詢，包括母隊中信兄弟之外，味全龍、富邦悍將都開出不錯的條件爭取，味全龍更是一開始就積極聯繫，希望增添角落野手深度。最終馬鋼著眼於出賽空間之下，決定新球季轉戰富邦悍將。富邦悍將的三壘位置，競爭者為董子恩、王念好，年紀相差不多，且都尚未完全站穩位置；此外董子恩的長打能力與馬鋼有落差、王念好可能還在養成階段，都讓馬鋼不論是在富邦悍將一軍或二軍都可以有更多的出賽機會。另外富邦悍將副領隊林威助，過去對於馬鋼也相當了解，種種原因都是馬鋼選擇富邦悍將的考量點。