中央氣象署表示，台灣未來一周天氣受1波冷氣團、2波東北季風影響，周一、周二（12月15日至12月16日）輻射冷卻影響，日夜溫差大，清晨要注意10度以下氣溫，周三（12月17日）東北季風增強，北部、東半部水氣增多，周五（12月19日）南台灣降雨機率提高，周日（12月21日）則要迎接新一波冷空氣。
今天的天氣：清晨跌破10度 日夜溫差極大
12月15日今天的天氣，氣象署指出，清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫11至13度，南部及花東低溫14至16度，空曠地區、內陸及花東縱谷可能會再低2到3度，尤其北部、宜蘭近山區有10度以下低溫，3500公尺左右或以上高山有結冰機率。
氣象署提及，今天白天起氣溫迅速回升，北部、東半部高溫20到23度，中南部高溫25至26度，日夜溫差大；天氣方面，水氣減少轉乾冷，各地大多為晴到多雲，僅宜蘭、台東地區及恆春半島有零星短暫雨。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏
環境部提及，清晨大陸冷氣團影響，中南部污染物稍易累積；白天起環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，污染物稍易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：冷氣團減弱 早晚溫差破10度
12月16日明天的天氣，氣象署提及，清晨各地晴到多雲，只有在基隆北海岸、宜蘭、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷；台灣各地早晚低溫14至18度，各地白天高溫24至28度，日夜溫差仍大。
一周天氣：周三雨區擴大 還有新冷空氣襲台
周三東北季風稍微增強，北部、宜蘭的氣溫略微下滑，新竹以南溫差依舊較大；周四、周五桃園以北、宜蘭整天偏涼，新竹以南早晚較涼，仍有日夜溫差，台灣各地低溫14至18度，高溫在北部、東半部20至25度，中南部25至27度。
降雨方面，曾昭誠提及，周三、周四迎風面的基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島偶爾會飄雨，其它地區多雲到晴；周五、周六（12月20日） 東北季風減弱但水氣增加，東半部、恆春半島全天有不定時雨勢，中北部山區、南部也都有零星飄雨的機會。
資料來源：中央氣象署、環境部
