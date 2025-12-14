蕭敬騰愛妻林有慧（Summer）今（14日）在臉書發文證實，父親、資深藝人林光寧因中風迸發症吸入性肺炎住院，昨日下午3點半病逝，享年75歲。林光寧因中風導致手部萎縮，但他仍堅持在女兒Summer與蕭敬騰的結婚證書上簽名，當時他臉上露出幸福的笑容，讓眾人感動。

林光寧與Summer父女感情極為深厚，多年前中風的他，手部幾近萎縮，不過Summer與蕭敬騰登記結婚時，林光寧仍努力為兩人簽下婚姻證書，讓Summer直說：「當我們家林大哥（林光寧）用中風多年幾乎萎縮的手為我們簽下證書那一刻，我們笑著，也哭了。」

▲蕭敬騰、Summer世紀婚禮，張小燕當證婚人。（圖／喜鵲提供）
▲林光寧因中風導致手部萎縮，但他仍堅持在女兒Summer（圖左）與蕭敬騰（圖右）的結婚證書上簽名。（圖／喜鵲娛樂提供）

女兒Summer證實噩耗　林光寧病逝享年75歲

今Summer在社群上證實爸爸離世的噩耗，以「沒有爸爸的日子Day 1」作為開頭，哀痛表示爸爸最初因吸入性肺炎住院，過去3個月治療期間不斷出現新症狀，她與蕭敬騰幾乎天天到醫院陪伴，未料病情仍未能好轉，慟喊：「我沒有爸爸了，我很想他。」

貼文曝光後，圈內好友、網友紛紛留言安慰，「最帥氣最有才華的林爸爸舒舒服服的走好，大家都會想你的」、「節哀」、「Dear Summer心疼你的難過，要保重。林爸爸當天使去了」，女星關穎也留下三個白色愛心的表情符號。

