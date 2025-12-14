歌手蕭敬騰的太太林有慧（Summer）今（14）日發文，她的父親、資深藝人林光寧因中風迸發症吸入性肺炎辭世病逝，享壽75歲。林光寧的演藝職涯橫跨樂團樂手、秀場經紀與戲劇演員，57年近一甲子的演藝生涯，見證台灣娛樂產業超過半個世紀的興衰與變革。他的人生故事，如同一部台灣演藝史。
18歲組團、28歲演戲 橫跨幕前幕後的全能才子
林光寧的演藝之路始於音樂。18歲時加入了紅極一時的雷鳥合唱團，先後擔任貝斯手與吉他手，為他在圈內打下深厚根基。隨著時代風潮轉變，他並未畫地自限，28歲時毅然跨足電視圈，進入華視開啟演員生涯。
儘管多以配角身分登場，但林光寧精湛的演技總能讓「綠葉」變得很搶眼。他是經典喜劇《家有仙妻》裡逗趣的「仙爸」，也是《台灣靈異事件》裡的記者老王。在偶像劇《轉角遇到愛》，他飾演大S的父親，間接成了羅志祥劇中的岳父，這些經典角色至今仍深植觀眾記憶。
秀場時代的經紀人 鄧麗君走紅的幕後推手
除了幕前演出，林光寧在70至90年代的秀場文化中，更是舉足輕重的關鍵人物。不同於現代經紀制度的SOP，當年的秀場經紀人全憑直覺與人脈「喬」事情。身為歌廳經理與經紀要角，他不僅要親自安排檔期，甚至得隨時上台救火應變。在這段輝煌歲月中，他與無數大牌藝人交情深厚，其中與國際巨星鄧麗君的真摯友誼，至今仍為圈內佳話。
兩代王牌經紀人傳承 中風仍堅持親簽女兒婚書
林光寧對演藝產業的敏銳度，也傳承給了女兒、現在的王牌經紀人林有慧。她從小跟著父親跑遍各大秀場，耳濡目染下培養出獨特見解。父女倆雖處不同世代，父親走的是傳統人脈經營，女兒則開創了現代化經紀公司「喜鵲娛樂」，兩代人接力在娛樂圈打下一片天。
而在父親的角色上，林光寧對女兒有滿滿的父愛。女兒與蕭敬騰大婚時，儘管林光寧因中風行動不便，仍堅持用顫抖的手，親自為女兒簽下結婚證書。無聲卻堅定的祝福，是對女兒無聲而溫暖的愛。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林光寧的演藝之路始於音樂。18歲時加入了紅極一時的雷鳥合唱團，先後擔任貝斯手與吉他手，為他在圈內打下深厚根基。隨著時代風潮轉變，他並未畫地自限，28歲時毅然跨足電視圈，進入華視開啟演員生涯。
儘管多以配角身分登場，但林光寧精湛的演技總能讓「綠葉」變得很搶眼。他是經典喜劇《家有仙妻》裡逗趣的「仙爸」，也是《台灣靈異事件》裡的記者老王。在偶像劇《轉角遇到愛》，他飾演大S的父親，間接成了羅志祥劇中的岳父，這些經典角色至今仍深植觀眾記憶。
秀場時代的經紀人 鄧麗君走紅的幕後推手
除了幕前演出，林光寧在70至90年代的秀場文化中，更是舉足輕重的關鍵人物。不同於現代經紀制度的SOP，當年的秀場經紀人全憑直覺與人脈「喬」事情。身為歌廳經理與經紀要角，他不僅要親自安排檔期，甚至得隨時上台救火應變。在這段輝煌歲月中，他與無數大牌藝人交情深厚，其中與國際巨星鄧麗君的真摯友誼，至今仍為圈內佳話。
兩代王牌經紀人傳承 中風仍堅持親簽女兒婚書
林光寧對演藝產業的敏銳度，也傳承給了女兒、現在的王牌經紀人林有慧。她從小跟著父親跑遍各大秀場，耳濡目染下培養出獨特見解。父女倆雖處不同世代，父親走的是傳統人脈經營，女兒則開創了現代化經紀公司「喜鵲娛樂」，兩代人接力在娛樂圈打下一片天。
而在父親的角色上，林光寧對女兒有滿滿的父愛。女兒與蕭敬騰大婚時，儘管林光寧因中風行動不便，仍堅持用顫抖的手，親自為女兒簽下結婚證書。無聲卻堅定的祝福，是對女兒無聲而溫暖的愛。