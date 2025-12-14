歌手蕭敬騰的岳父、75歲資深藝人林光寧不幸於昨（13）日病逝，享壽75歲。林光寧近月因吸入性肺炎住進台北醫學大學附設醫院，多次進出病房並歷經三度搶救，前兩次成功脫險，最終仍在深夜離世。蕭敬騰妻子Summer於今日晚間沉痛發文：「沒有爸爸的日子Day 1」，哀痛表示過去3個月與蕭敬騰輪流陪伴父親，卻仍無力挽回，「沒有爸爸了，我很想他。」
吸入性肺炎住院 治療期間不斷有新症狀
Summer透露，父親最初因吸入性肺炎住院，過去3個月治療期間不斷出現新症狀，她與蕭敬騰幾乎天天到醫院陪伴，成為全家最重要的支撐。未料病情仍未能好轉，噩耗傳出也讓外界不捨。
林光寧18歲就出道！還曾演過「羅志祥岳父」
林光寧近年因病淡出演藝圈，除了去年參加女兒婚禮，生病的他在證婚時也親力親為，緩緩拿著筆艱難的在兩人的結婚證書上簽名，當時Summer就曾發文向父母道謝：「謝謝我們的爸爸媽媽和家人的支持和祝福，這對我們來說，彌足珍貴，兩位父親滿臉笑意的為我們簽下結婚證書，兩位母親滿臉笑意的在旁叮嚀爸爸要簽的工整好看，我們收獲的，不只是彼此，而是彼此的所有！」
而林光寧在演藝圈也曾有過風光過往，他在18歲時加入「雷鳥合唱團」，同時也是秀場經紀人，還演過多部熱門電視劇，包括《台灣靈異事件》、《家有仙妻》、《雙響炮》等，還曾在偶像劇《轉角遇到愛》中，飾演男主角羅志祥（飾秦朗）的岳父，更參與過鄧麗君金曲音樂會全國巡演。
Summer也因從小跟著爸爸工作，耳濡目染才成為經紀人、與蕭敬騰相識，不僅事業登頂也因此收穫愛情，成為佳話。
