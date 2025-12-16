也因此站上與勇士交易談判的「第一線位置」，主因是勇士長期對鵜鶘側翼Trey Murphy III抱持高度興趣

▲金州勇士對紐奧良鵜鶘側翼墨菲（Trey Murphy III）的興趣「早已不是秘密」，交易傳聞升溫，庫明加（Jonathan Kuminga）已被視為最關鍵的談判籌碼之一。（圖／美聯社／達志影像）

事實上，聯盟內部原本普遍預期，勇士會在今年夏天就處理庫明加去留問題，只是最終雙方選擇以短期合約暫時止血，將問題延後。

NBA

NBA美國職籃（National Basketball Association）交易市場傳聞，金州勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的動向成為聯盟內部關注焦點。鵜鶘本季表現可說是全面失序，即便近期客場擊敗芝加哥公牛，仍難掩整體戰力與方向的混亂。更關鍵的是，鵜鶘並不掌握2026年首輪選秀權，該權利已在過往選秀夜交易中送往亞特蘭大老鷹，讓球隊在「擺爛換未來」這條路上幾乎沒有退路。在此背景下，聯盟普遍認為鵜鶘勢必得提早評估資產配置，無論是調整時間軸、換取潛力戰力，或重新塑造核心輪廓，都需要在交易市場中積極出手。這也讓勇士與庫明加的名字，逐漸被放進同一張談判桌上。《The Athletic》名記者Sam Amick近期披露，勇士長期對鵜鶘側翼Trey Murphy III抱持高度興趣，但若要以庫明加作為主要交易籌碼，前提在於鵜鶘是否真正重視這位23歲前鋒的價值。「如果勇士打算用庫明加去換Murphy，那麼鵜鶘究竟如何評價這名年輕前鋒，將是關鍵。目前聯盟給到的回饋相當分歧，畢竟現在正值煙霧彈滿天飛的時節，」Amick在報導中指出。除了Murphy之外，ClutchPoints記者Chris Dodson與Brett Siegel也補充，勇士同樣被認為對鵜鶘防守悍將Herb Jones抱有興趣，顯示金州的補強方向明確鎖定在「即戰力側翼」上，而非單純年輕潛力。不可忽視的是，庫明加近一個半月的處境，明顯不利於其交易身價。Amick直言，在賽季開季前六場獲得高度好評後，庫明加很快又回到過去四年反覆上演的「角色雲霄飛車」。近期多場DNP（教練決定未上場），讓外界重新質疑他在體系中的穩定性，也讓各隊在評估交易時必須承擔不小風險。如今，隨著勇士戰力窗口逐漸收窄、輪換趨於固定，庫明加再次被邊緣化，反倒讓「交易」成為最合理的出口。在鵜鶘賽季走向持續下探、交易截止日逐步逼近的情況下，圍繞庫明加的討論聲量，只會越來越大。對勇士而言，這是一筆關乎「現在」的調整；對鵜鶘來說，則可能是重新整理時間軸的重要一步。