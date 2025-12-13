我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA聖安東尼奧馬刺一哥「法國怪物」文班亞馬（Victor Wembanyama），傳將於明天NBA盃四強戰中復出，助隊迎戰開季至今24勝1敗的奧克拉荷馬雷霆。稍早文班亞馬接受ESPN訪問時，被問到當今「天下第一人」是誰時？認為是「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與「SGA」Shai Gilgeous-Alexander中其一，但他也自信說道，「等我回歸時，就會變成我了。」文班亞馬11月14日因小腿拉傷缺陣，至今已缺席將近1個月，隨著傷勢逐漸恢復，傳出明戰面對雷霆的NBA盃四強中，文班亞馬就會正式復出，只是會有嚴格的上場時間限制。ESPN主持人古茲曼（Matt Guzman）稍早於X上分享文班亞馬訪談內容，他首先認為約基奇（Nikola Jokic）是全聯盟最棒的進攻球員，「但我認為他不是最棒的球員，這個頭銜應該在阿德托昆博與SGA之間。」文班亞馬最後強調，「等我回到場上，就會是我了！」文班亞馬缺陣的12戰期間，馬刺眾志成城，打出9勝3敗佳績，戰績來到17勝7敗，暫居西區第5，還打進NBA四強，但他們仍亟需一哥回歸，來面對當今最強球隊雷霆的挑戰。迎來NBA第3年，21歲的文班亞馬至今出賽12場，場均上場34.7分鐘，攻下26.2分、12.9籃板、4助攻、1.1抄截與3.6火鍋，得分、籃板與助攻再創生涯最佳。