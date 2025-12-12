我是廣告 請繼續往下閱讀

▲公鹿與當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）在今年夏天已經就他的未來進行過討論，當時他想去紐約尼克，但未能如願，如今傳出勇士有意透過交易延攬這位聯盟當代巨星。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃金州勇士近年皆以柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）3位球星打造陣容，但隨著公鹿一哥「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）傳出有意離開老東家，美國記者費歇爾（Jake Fischer）就於X上爆料，勇士願意為了追逐「字母哥」加入，送走昔日王朝核心「嘴綠」格林。費歇爾稍早於X上透露，聯盟裡唯一能讓勇士願意在交易包裹中加上格林的，只有「字母哥」一人，若是加上庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）2位打出實績的年輕戰力，勇士能為公鹿提供一個具有吸引力的報價。勇士總教練科爾（Steve Kerr）公開表示球隊目前尚無固定先發五人，除了柯瑞、格林與巴特勒外，其餘球員定位都不穩固，但綜合開季至今僅打出13勝12敗成績，在一代巨星柯瑞巔峰期末段，若想再次完成奪冠宿願，提高球隊攻守端上限幾乎已成事實。格林是勇士王朝除柯瑞之外最重要的核心，但已高齡35歲，本季場均8分、6.1籃板與5.5助攻，投籃命中率僅有38%，若是勇士願意將其放入交易包裹，可以一併連同庫明加送走，換來今年場均28.9分、10.1籃板與6.1助攻的字母哥，組成柯瑞、巴特勒與字母哥的超級3連星，為逐漸關閉的奪冠窗口拚上最後一次。