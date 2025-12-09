洛杉磯湖人在主場力退費城76人，詹姆斯（LeBron James）在最後27.4秒命中關鍵跳投、完成NBA美國職籃（National Basketball Association）本季至今最具代表性的演出。隊友德安德烈‧艾頓（Deandre Ayton）賽後更以「在看史柯西斯（Martin Scorsese）的電影」形容這段偉大時刻，直呼自己彷彿目睹一段藝術。
Ayton接受ESPN記者Dave McMenamin採訪時說：「那就像我在看一部電影，老實說，那是GOAT的瞬間。他拿回了自己的舞台，球迷完全感受到他的存在。我也愛死那一刻了，我甚至忘了慶祝，深怕錯過任何畫面。」
James此役17投12中、轟下29分，外帶7籃板、6助攻、1抄截與1阻攻，其中包括全場四記外線與末節的攻守一體表現，再度讓球迷看到屬於他的「巔峰剪影」。
艾頓完美命中率收場 卻搞不懂JJ Redick稱讚什麼
值得一提的是，Ayton自己本場也繳出完美演出，7投7中拿下14分、12籃板，打出加盟湖人後最乾淨俐落的一戰。然而，他對總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後的稱讚卻顯得有些困惑。「老實說，我不知道他在說什麼。」Ayton笑著說。「我還問他：『你是什麼意思？』我只是做我應該做的事。我很感謝他的肯定，但我真的不知道自己到底做對了什麼。」
外界推測Redick讚賞的是他與湖人防守體系共同完成的最大成就：把76人主將恩比德（Joel Embiid）限制在16分、21投4中的極低命中率。對一位前MVP而言，這是罕見的被封鎖畫面，也正是Ayton的協防與湖人整體輪轉的價值所在。
在擊敗76人後，湖人戰績推進至17勝6敗，位居西區前段班，接下來將於NBA盃（NBA Cup）8強迎戰聖安東尼奧馬刺。
消息來源：Heavy Sports
