▲James此役17投12中、轟下29分，外帶7籃板、6助攻、1抄截與1阻攻。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

洛杉磯湖人在主場力退費城76人，詹姆斯（LeBron James）在最後27.4秒命中關鍵跳投、完成NBA美國職籃（National Basketball Association）本季至今最具代表性的演出。Ayton接受ESPN記者Dave McMenamin採訪時說：「那就像我在看一部電影，老實說，那是GOAT的瞬間。他拿回了自己的舞台，球迷完全感受到他的存在。我也愛死那一刻了，我甚至忘了慶祝，深怕錯過任何畫面。」值得一提的是，Ayton自己本場也繳出完美演出，7投7中拿下14分、12籃板，打出加盟湖人後最乾淨俐落的一戰。然而，他對總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後的稱讚卻顯得有些困惑。「外界推測Redick讚賞的是他與湖人防守體系共同完成的最大成就：把76人主將恩比德（Joel Embiid）限制在16分、21投4中的極低命中率。對一位前MVP而言，這是罕見的被封鎖畫面，也正是Ayton的協防與湖人整體輪轉的價值所在。在擊敗76人後，湖人戰績推進至17勝6敗，位居西區前段班，接下來將於NBA盃（NBA Cup）8強迎戰聖安東尼奧馬刺。