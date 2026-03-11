我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）台日大戰雖於東京巨蛋落幕，但中華隊旅美好手的精彩表現已深植人心。昨（10）日深夜，本屆賽會代表台灣的強投沙子宸於社群平台發文，曝光與隊友莊陳仲敖與林維恩組成的「運動家小隊」已正式搭機返美，宣告回歸職棒賽季繼續追夢。效力於奧克蘭運動家（Oakland Athletics）小聯盟體系的沙子宸，在社群平台發布限時動態，照片中可見他與同為旅美背景的投手莊陳仲敖與林維恩合影。沙子宸感性寫下：「大家再見，我們要回去追夢啦！期待下次的相見，我們會很想念在台灣的大家，謝謝你們喔。」並標註「#運動家小隊」，正式向台灣球迷道別，啟程前往美國迎接新賽季。在離日前夕，沙子宸也把握機會完成「追星」夢想。他在Threads貼出與洛杉磯道奇隊明星投手山本由伸的合照，簡短寫下「偶像」二字。照片中沙子宸身穿白色上衣，露出大男孩般的燦爛笑容。該貼文曝光僅10小時就吸引超過46萬人次觀看、6.6萬人按讚。網友紛紛留言鼓勵這名年輕小將：「不用羨慕他，不久後你也會跟他一樣強」、「你也是我們心中的大投手」，更有不少球迷直言，以沙子宸22歲的無窮潛力，未來指日可待成為大聯盟球星。沙子宸之所以能獲得如此高度關注，源於他在6日「台日大戰」中的熱血表現。身為台灣史上首位高中才接受正規訓練的「非科班」國手，沙子宸在第四局登板中繼，展現超強抗壓性。他面對手感火燙、距離完全打擊僅剩一步的「二刀流」大谷翔平，僅用2球就讓對方擊出一壘側飛球出局，隨後更連續解決近藤健介與鈴木誠也，投出該場比賽中華隊首次「三上三下」。賽後談到對決大谷的心境，沙子宸霸氣表示：「我已經對大谷翔平沒有憧憬了，上場就是想先搶好球。」這種不畏懼身價相差170倍、在滿場壓力下封鎖天價球星的表現，讓他被網友盛讚為「解決大谷翔平的男人」，成為本屆中華隊最強黑馬。儘管中華隊未能晉級，但總教練曾豪駒對沙子宸給予高度評價，認為他「投得很好了，比上次更進步」。沙子宸也表示，首度面對滿場台灣球迷的支持讓他非常感動。隨著「旅美小隊」返美歸隊，球迷也期待這群年輕好手能在美職體系持續進化，下次國際賽再見時能有更驚豔的演出。出生日期： 2003年10月15日（22歲）身高／體重： 190公分／75公斤投打習慣： 右投右打效力球隊： 美職奧克蘭運動家隊最快球速： 96 mph（約154 km/h）背景特色： 社區棒球出身、非傳統科班人才，父親沙開橋為幕後重要推手。