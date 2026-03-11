我是廣告 請繼續往下閱讀

鴻海旗下工業富聯公布2025年財報，全年營收衝上人民幣9028億元，年增48%，淨利達人民幣352億元，年增51%，主因是受惠AI伺服器與高速網路產品需求大幅升溫。其中成長最強勁的是雲計算業務，全年營收達人民幣6026億元，年增88%。公司指出，AI相關業務占比明顯拉高，尤其雲服務商AI伺服器營收年增超過3倍，不論GPU或ASIC相關方案都維持快速擴張，也進一步鞏固其在全球AI伺服器市場的地位。除了AI伺服器外，高速網路產品同樣表現突出。隨著資料中心網路持續朝400G、800G甚至1.6T升級，工業富聯800G以上高速交換機需求快速放量，在前一年高基期之上，2025年相關營收仍較去年大增13倍，成為另一項推升業績的重要支柱。其他業務方面，工業富聯指出，終端精密機構件業務維持穩健表現，受惠AI手機帶來的新需求，出貨量維持雙位數成長。工業富聯董事會擬向全體股東每10股配發現金股利人民幣6.5元，合計配發金額約人民幣129億元。董事長鄭弘孟在致股東信中表示，雖然全球政經環境、晶片供應與原物料成本波動仍存在不確定性，但AI正加速帶動全球產業結構轉變，算力基礎設施也將是未來數年最具確定性的關鍵成長領域。