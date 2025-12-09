我是廣告 請繼續往下閱讀

奧蘭多魔術明星後衛貝恩（Desmond Bane）因昨（8）日在與紐約尼克的比賽中，做出將球惡意砸向對手的行為，今（9）日遭到NBA美國職籃（National Basketball Association）聯盟處以35000美元（約新台幣109萬元）的重罰。賽後魔術球團強調，會在後續協助貝恩進行情緒管理，希望避免此類事件拖累球隊的競爭力。事件發生在第4節剩下6分13秒時。當時尼克在一次快攻中成功賞出火鍋，並以91：80領先。尼克前鋒阿奴諾比（OG Anunoby）切入上籃未果後倒地滑出界外，而貝恩搶下籃板後，卻在雙腳穩站界內、完全沒有救球必要的情況下，側身蓄力將球直接砸向仍倒在地上的阿奴諾比。裁判經過回放審查，當下立即判罰貝恩一次技術犯規，並一致認定此舉為非比賽動作，帶有惡意的情緒宣洩。貝恩隨後在麥迪遜花園廣場每次接到球都遭到主場球迷的巨大噓聲。NBA籃球營運執行副總裁瓊斯（James Jones）今日正式宣布，貝恩因「以非體育道德方式用力將球砸向對手」遭處以35000美元罰款。雖然貝恩的舉動充滿火藥味，但受害者阿奴諾比在賽後卻對此一笑置之：「一開始我還挺懵的，後來覺得這事挺搞笑的。」阿奴諾比也表示自己和貝恩的關係其實不錯，「他人其實挺好的。」然而，這並非貝恩本季首次因情緒失控而受罰。他先前曾在對陣老鷹隊時，在惡意犯規後將球砸向對方頭部，當場被驅逐出場。過去他也在灰熊隊時曾怒推隊友，被媒體貼上「暴躁標籤」。魔術在昨日輸球之餘，還面臨主力華格納（Franz Wagner）受傷退場，可謂是「賠了夫人又折兵」。魔術隊在賽後強調，為了保持季後賽競爭力，球團將會積極協助貝恩進行情緒管理，避免類似事件再次發生，成為拖累球隊的負擔。