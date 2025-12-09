我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿德托昆博仍是聯盟前五的超級球星，但他的球風並不適合每一支球隊。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26年賽季已經進行超過四分之一，許多球隊的真實實力與未來方向漸趨明朗，但關於密爾瓦基公鹿隊是否會在球季中交易「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的話題，再度浮上檯面。根據《The Ringer》資深NBA專欄作家Michael Pina分析，公鹿可能已錯過了最能獲得豐厚回報的黃金時機。文章指出，公鹿過去過於保守與遲疑，錯把特納（Myles Turner）視為建隊基石，又對陣容缺陷視而不見，最終錯失在季前出清阿德托昆博、換取最大回報的契機。如今即使開放交易，其價值也因新勞資協議下的薪資限制、潛在買家數減少、以及阿德托昆博即將到期的合約而大幅縮水。像是馬刺與火箭等具潛力的球隊，即便對字母哥有興趣，也因自身擁有未來籌碼與陣容彈性，沒有立即交易的壓力。馬刺在觀察潛力新秀哈波（Dylan Harper）的表現後，更不可能將他放入任何交易包裹；火箭則已具備爭冠實力，無須為阿德托昆博放棄申京（Alperen Sengun）、湯普森（Amen Thompson）或謝潑德（Reed Sheppard）。儘管阿德托昆博仍是聯盟前五的超級球星，但他的球風並不適合每一支球隊。擁有一名無三分威脅、主要在禁區取分的明星，必須搭配具備外線拉空間能力的中鋒、大量射手、可靠的次要持球者與強悍的防守者，否則難以發揮其最大價值。Pina指出，真正的交易熱潮可能會等到季後才出現，屆時各隊因季後賽失利而出現重組壓力，加上薪資結構更具彈性，才會讓潛在買家更願意投入。即便如此，由於阿德托昆博有權選擇落腳城市（合約到期前擁有主導權），公鹿能換回的資產仍可能大不如前。在限制眾多的現實環境下，若公鹿選擇將字母哥送出，換來的恐怕不是當初所想像的「天價籌碼」。這筆交易若要成真，必須建立在「雙方理解彼此處境」的前提下——也就是一支對未來清晰規劃的重建球隊，與一位仍渴望贏球的巨星之間的交換。