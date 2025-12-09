多位重量級記者指出，若公鹿正式開放交易，Antetokounmpo心中「唯一」希望前往的球隊，就是紐約尼克。然而，在球員意願與交易現實之間，巨大的矛盾正在浮現。

▲「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）一向以勝利為唯一目標，如今看不到奪冠可能，自然促使他動念尋求新舞台。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA美國職籃（National Basketball Association）交易傳聞滿天飛，主角依舊是密爾瓦基公鹿的超級前鋒「字母哥」揚尼斯‧安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。公鹿本季開局低迷，戰績跌至9勝13敗，加上Antetokounmpo近期因小腿傷勢倒下，他的未來動向成為全聯盟最受關注的議題。紐約始終是巨星渴望的舞台，而尼克也確實與公鹿保持聯繫。然而，本季公鹿三度遭遇大比分潰敗，戰力與深度明顯不足，再加上持續不穩的傷病狀況，使得Antetokounmpo開始思考離隊的可能。尼克成為焦點是另一位記者Jake Fischer 的爆料。為了取得Mikal Bridges，他們已送出2025、2027、2029、2031四枚首輪選秀權，外加2028無保護互換權。如今僅剩2030、2032兩枚首輪，以及來自巫師、僅top-8保護的2026首輪，幾乎難以撼動公鹿的立場。此外，由於尼克薪資逼近第二階層，他們無法自由聚合球員合約，使得完成巨額交易的靈活度大幅降低。若尼克真的想完成交易，勢必得尋求第三隊甚至第四隊加入，打造一筆多方交易。然而其實，尤其是老鷹，他們可提出以Trae Young為核心，搭配狀元新秀Zaccharie Risacher與四枚首輪選秀權的豪華報價。ESPN甚至直言，這樣的包裹公鹿將「難以拒絕」。而公鹿為何走到這一步？關鍵在於連三季季後賽首輪出局讓Antetokounmpo明白，球隊的競爭窗口正急速收窄。雖然球團過去兩年相繼豪賭引進Damian Lillard與其他戰力，但整體深度與機動性仍然不足，且隨著傷病頻繁，球隊戰力起伏巨大。Antetokounmpo一向以勝利為唯一目標，如今看不到奪冠可能，自然促使他動念尋求新舞台。尼克是否能如願迎來超級球星，還是會被其他豪強高價截胡？Antetokounmpo的意願雖然明確，但公鹿的主導權仍在手中，尤其球星合約尚有兩季，球隊完全不需急於出售。接下來數月，公鹿的戰績、Antetokounmpo的健康、尼克斯是否能找到第三隊協助填補籌碼缺口，都將決定這筆天價交易是否會真正發生。