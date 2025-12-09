NBA美國職籃（National Basketball Association）交易傳聞滿天飛，主角依舊是密爾瓦基公鹿的超級前鋒「字母哥」揚尼斯‧安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。公鹿本季開局低迷，戰績跌至9勝13敗，加上Antetokounmpo近期因小腿傷勢倒下，他的未來動向成為全聯盟最受關注的議題。多位重量級記者指出，若公鹿正式開放交易，Antetokounmpo心中「唯一」希望前往的球隊，就是紐約尼克。然而，在球員意願與交易現實之間，巨大的矛盾正在浮現。
紐約始終是巨星渴望的舞台，而尼克也確實與公鹿保持聯繫。根據Shams Charania 的報導，公鹿在8月曾給尼克斯一段專屬談判窗口，顯示雙方互動並非空穴來風。The Athletic 報導亦指出，總管Jon Horst甚至曾赴希臘與Antetokounmpo面談，討論球隊前景，而球星本人也明確要求球隊維持頂尖競爭力。
然而，本季公鹿三度遭遇大比分潰敗，戰力與深度明顯不足，再加上持續不穩的傷病狀況，使得Antetokounmpo開始思考離隊的可能。
尼克成為焦點是另一位記者Jake Fischer 的爆料。他表示，若公鹿決定聽取報價，Antetokounmpo內心最希望加盟的就是尼克。這一消息迅速震動整個市場，讓曼哈頓瞬間成為全聯盟討論焦點。然而，當前的尼克卻幾乎沒有足夠的交易籌碼。
尼克難有足以匹配的籌碼
為了取得Mikal Bridges，他們已送出2025、2027、2029、2031四枚首輪選秀權，外加2028無保護互換權。如今僅剩2030、2032兩枚首輪，以及來自巫師、僅top-8保護的2026首輪，幾乎難以撼動公鹿的立場。
此外，由於尼克薪資逼近第二階層，他們無法自由聚合球員合約，使得完成巨額交易的靈活度大幅降低。若尼克真的想完成交易，勢必得尋求第三隊甚至第四隊加入，打造一筆多方交易。
然而其實，尼克面臨的最大問題，並非球員意願，而是競標對手。ESPN點名至少四支球隊亞特蘭大老鷹、休士頓火箭、聖安東尼奧馬刺、金州勇士擁有遠勝過尼克的籌碼庫。尤其是老鷹，他們可提出以Trae Young為核心，搭配狀元新秀Zaccharie Risacher與四枚首輪選秀權的豪華報價。
ESPN甚至直言，這樣的包裹公鹿將「難以拒絕」。火箭與馬刺則因掌握大量首輪與年輕主力，也具備極大吸引力；勇士則能提供成熟即戰力與未來資產的混合組合，讓Antetokounmpo搭配Stephen Curry與Jimmy Butler的畫面成為可能。
而公鹿為何走到這一步？關鍵在於連三季季後賽首輪出局讓Antetokounmpo明白，球隊的競爭窗口正急速收窄。雖然球團過去兩年相繼豪賭引進Damian Lillard與其他戰力，但整體深度與機動性仍然不足，且隨著傷病頻繁，球隊戰力起伏巨大。Antetokounmpo一向以勝利為唯一目標，如今看不到奪冠可能，自然促使他動念尋求新舞台。
尼克是否能如願迎來超級球星，還是會被其他豪強高價截胡？Antetokounmpo的意願雖然明確，但公鹿的主導權仍在手中，尤其球星合約尚有兩季，球隊完全不需急於出售。接下來數月，公鹿的戰績、Antetokounmpo的健康、尼克斯是否能找到第三隊協助填補籌碼缺口，都將決定這筆天價交易是否會真正發生。
消息來源：ESPN
更多NBA相關新聞：
NBA內幕／快艇為何不直接裁掉保羅！冷酷計畫曝光 尼克有意想撿
NBA／「CP3」保羅遭快艇無情拋棄 火箭該簽回他？美媒：時機不對
NBA／快艇凌晨突然裁掉保羅！雷霆隊記向他招手：回來和SGA圓夢吧
