根據NBA官方統計，本季至今最會打第四節的球隊，不是超人氣球隊洛杉磯湖人、金州勇士，更非目前24勝1敗的絕對王者奧克拉荷馬雷霆，「第四節之王」其實是休士頓火箭。今（12）日比賽前，火箭今（12）日迎戰洛杉磯快艇，第四節火箭再次靠著單節打出瘋狂的35分，最終逆轉取勝。探究其背後原因，在於火箭強大運動能力所帶來的籃板把握度，例如本戰，湯普森（Amen Thompson）、申京（Alperen Sengun）在射手謝潑德（Reed Sheppard）三分不中情況下，連續抓下進攻籃板，最終由湯普森打進致勝球，就此奠定勝基。本戰火箭將活動力優勢展現的淋漓盡致，全場抓到51個籃板，其中包含22個進攻籃板，反觀快艇全場僅有28個籃板，防守籃板能夠有效把握對手進攻失利，進攻籃板則帶來更多二次進攻機會，火箭就靠著關鍵期更多的進攻回合，成為今年NBA的「第四節之王」。此外，火箭賽季初大量嘗試「死亡五大」陣容，但反倒讓進攻陷入停滯，空間拉不開情況下，由杜蘭特（Kevin Durant）持球發動的進攻效率不高，但近期總教練烏度卡（Ime Udoka）讓杜蘭特更多擔任弱側邊的等球終結者，讓後者在場上變得更高效，也是關鍵之一。