NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯快艇今（12）日作客挑戰休士頓火箭。火箭此役迎來了主力中鋒申京（Alperen Şengün）的復出，一開賽便展現絕佳狀態，最終砍下全隊最高的22分、15籃板、5助攻，攜手繳出「準大三元」的阿門（Amen Thompson），以115：113收下勝利，並賞給快艇三連敗。比賽一開始，火箭隊迅速進入狀態，復出的申京（Alperen Şengün）與阿門（Amen Thompson）、史密斯（Jabari Smith Jr.）等人接連得分，打出了7：0的完美開局，隨後更將領先擴大至9： 2。快艇進攻端略顯低迷，但雷納德（Kawhi Leonard）挺身而出，連續跳投得手穩住陣腳。隨著比賽進行，兩隊陷入拉鋸戰，哈登（James Harden）也開始相繼得分，包括一次2+1和一記三分球開張。儘管火箭仍保持高昂士氣，但快艇在首節末段靠著波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanović）和巴頓（Nicolas Batum）的三分球將比分追平，雙方戰成29：29。進入第二節，快艇的進攻再次陷入低潮，火箭抓住機會打出一波9：0的攻勢，重新奪回主動權。快艇隨後靠著波格丹諾維奇的得分及雷納德的跳投逐漸找回節奏，鄧恩（Kris Dunn）也終於命中三分球，成功將比分追平。中場前，火箭的申京與史密斯雖一度重新拉開差距，但哈登的三分球緊咬比分。火箭手感開始下滑，快艇中鋒祖巴茨則把握機會，在內線連續得分，直接幫助快艇完成逆轉。半場結束，快艇以54：51領先火箭3分。快艇全隊半場命中9記三分球。祖巴茨狀態火熱，高效拿下14分、4籃板。雷納德貢獻12分、4籃板和3抄截。哈登8投3中得到9分、5助攻。火箭方面則是復出的申京表現出色，獨得13分。不過主力杜蘭特（Kevin Durant）手感冰冷，7投僅 1中，僅拿到3分。雙方易籃再戰後，快艇一度打出6：0攻勢，不過火箭也迅速回敬。兩邊在第三節打得難捨難分，一直到決勝節火箭在開局就迅速打出8：0的開局，逼快艇提早喊出暫停。暫停回來後，戰局再度陷入膠著，一直到尾端火箭都只以微小的一個球權差距，佔據領先地位。最終火箭就以115：113險勝快艇，賞給對手三連敗。火箭方面，申京回歸首戰就攻下全隊最高的22分、15籃板、5助攻，阿門也繳出20分、9籃板、8助攻的「準大三元」成績。快艇則由祖巴茨一夫當關砍下全場最高的33分，外帶7籃板、1助攻；雷納德也有24分、9籃板、4助攻進帳。