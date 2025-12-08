NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26的例行賽將於台灣時間12月9日繼續進行，該日有3場比賽，聖安東尼奧馬刺要和紐奧良鵜鶘進行交手，馬刺主將文班亞馬（Victor Wembanyama）因傷缺陣。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
📌對戰組合：聖安東尼奧馬刺（15勝7敗，西區第5） vs 紐奧良鵜鶘（3勝21敗，西區第15）
🕗 比賽時間：台灣時間週二上午9點（美東時間週一晚間8點）
📍 比賽地點：紐奧良主場
📍焦點摘要：
鵜鶘隊目前正處於六連敗低潮，將在主場迎戰狀況火熱的馬刺隊。
鵜鶘本季在西區對戰戰績僅為 1勝18敗，並且在3分以內決勝負的比賽中也僅拿下 1勝2敗。反觀馬刺隊在分區內的對戰表現相當出色，對西南組對手 6戰全勝，並且以 每場44.6個籃板 排名西區第七，Keldon Johnson 平均6.5個籃板是籃板王。
📍團隊命中率比較：
鵜鶘整體命中率為 45.3%，略低於馬刺對手平均 46.6% 的防守表現。
馬刺命中率為 48.5%，比鵜鶘對手平均 49.8% 還要低，但仍維持穩定效率。
📍對戰歷史：
這將是雙方本季第3度交手，上一場於11月9日，馬刺以 126比119 勝出。
📍關鍵球員：
鵜鶘：新秀 Derik Queen 命中率 48.0%，平均12分；Trey Murphy III 近10場平均23分，成為主攻箭頭。
馬刺：Devin Vassell 本季場均16.2分、3.7籃板與2.4助攻；而新加盟的 De’Aaron Fox 近10場平均25分、5籃板，命中率達47.4%。
📍近期戰績（近10場）：
鵜鶘：1勝9敗，平均得分117.8分，失分高達125.1分，命中率46.8%。
馬刺：7勝3敗，平均得分119.4分，失分117.2分，命中率47.5%。
📍傷兵名單：
鵜鶘：
Herbert Jones：每日觀察（小腿）
Dejounte Murray：確定缺陣（腿部）
Zion Williamson：確定缺陣（內收肌）
Jordan Poole：每日觀察（大腿）
馬刺：
Luke Kornet：每日觀察（腳踝）
Jordan McLaughlin：每日觀察（腿後肌）
Victor Wembanyama：確定缺陣（小腿）
Stephon Castle：每日觀察（臀部）
🟡NBA季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：09:00 2025-2026 NBA籃球賽 LIVE馬刺VS鵜鶘
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
我是廣告 請繼續往下閱讀
🕗 比賽時間：台灣時間週二上午9點（美東時間週一晚間8點）
📍 比賽地點：紐奧良主場
📍焦點摘要：
鵜鶘隊目前正處於六連敗低潮，將在主場迎戰狀況火熱的馬刺隊。
鵜鶘本季在西區對戰戰績僅為 1勝18敗，並且在3分以內決勝負的比賽中也僅拿下 1勝2敗。反觀馬刺隊在分區內的對戰表現相當出色，對西南組對手 6戰全勝，並且以 每場44.6個籃板 排名西區第七，Keldon Johnson 平均6.5個籃板是籃板王。
📍團隊命中率比較：
鵜鶘整體命中率為 45.3%，略低於馬刺對手平均 46.6% 的防守表現。
馬刺命中率為 48.5%，比鵜鶘對手平均 49.8% 還要低，但仍維持穩定效率。
📍對戰歷史：
這將是雙方本季第3度交手，上一場於11月9日，馬刺以 126比119 勝出。
📍關鍵球員：
鵜鶘：新秀 Derik Queen 命中率 48.0%，平均12分；Trey Murphy III 近10場平均23分，成為主攻箭頭。
馬刺：Devin Vassell 本季場均16.2分、3.7籃板與2.4助攻；而新加盟的 De’Aaron Fox 近10場平均25分、5籃板，命中率達47.4%。
📍近期戰績（近10場）：
鵜鶘：1勝9敗，平均得分117.8分，失分高達125.1分，命中率46.8%。
馬刺：7勝3敗，平均得分119.4分，失分117.2分，命中率47.5%。
📍傷兵名單：
鵜鶘：
Herbert Jones：每日觀察（小腿）
Dejounte Murray：確定缺陣（腿部）
Zion Williamson：確定缺陣（內收肌）
Jordan Poole：每日觀察（大腿）
馬刺：
Luke Kornet：每日觀察（腳踝）
Jordan McLaughlin：每日觀察（腿後肌）
Victor Wembanyama：確定缺陣（小腿）
Stephon Castle：每日觀察（臀部）
🟡NBA季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：09:00 2025-2026 NBA籃球賽 LIVE馬刺VS鵜鶘
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。