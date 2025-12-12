定居中國多年的男星黃安近日自稱「回台省親」，並帶大家去維修廠開箱他車齡32年的老賓士。只見黃安出發去維修廠的路上，自己一邊開車，一邊拿著手機操作由他錄製語音的中國導航系統「高德導航」，車輛行駛時他也沒將手機放下，很明顯違反《道路交通管理處罰條例》，最高可被開罰3000元，黃安自己錄下違規舉動的行為更被酸無知。
黃安在台使用中國導航 開車用手機已觸法
黃安近日返台後在抖音上傳影片，他說自己的賓士在維修廠修了1個月，現在修好了，要載著家人去牽回愛車。只見黃安上車後，打開中國的導航系統「高德導航」，他和高德有合作錄製導航語音，因此黃安可以聽到自己的聲音在帶路，他笑說有人格分裂的感覺，「我在問路，然後自己（的聲音）回答」。
而黃安開始開車後，他也沒將導航中的手機放下，邊開車邊使用手機，這個舉動不僅危險，還觸犯了《道路交通管理處罰條例》，可被處新台幣3000元罰鍰。
黃安開箱32年老賓士 車牌連號8888
到了維修廠後，黃安則炫耀自己的老賓士，「這是古董車，這是經典車啊，這已經32年的老車了」。黃安更不避諱拍到自己的車牌，是特殊號碼「8888」，顯然這台車子和車牌都花了他不少錢。
影片曝光後不少中國網友留言討論，「32年前一輛虎頭奔120多萬，一般人真的不敢想」、「才去的台灣，高德導航不準，不顯示路況！明明很堵」。台灣網友則留言抨擊黃安，「開車滑手機，違法吧！告發他」、「台灣不歡迎你這位台籍舔共藝人，滾」、「這傢伙怎麼還讓他入境？」
黃安昔舉報子瑜台獨 過分親中被罵翻
黃安過去是台灣資深歌手、主持人、詞曲作人，曾以歌曲〈新鴛鴦蝴蝶夢〉走紅，1990年代後期因與多位台灣藝人交惡及政治立場鮮明，事業重心轉往中國大陸發展。黃安也因頻繁在社群媒體發表親中言論，被貼上「親中」藝人標籤，他還曾舉報韓國女團TWICE的台灣籍成員子瑜是台獨人士，導致子瑜10年無法回家鄉開唱，讓台灣人對黃安沒有好感，他也成為爭議性極高的人物。
資料來源：黃安抖音
