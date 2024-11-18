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▲黃安當年靠著《新鴛鴦蝴蝶夢》一曲，短短兩個月靠著版稅就賺進1、200百萬元。（圖／黃安微博）

61歲男星黃安過去因一首《新鴛鴦蝴蝶夢》爆紅，近年移居中國經常說出「熱愛中國、貶低台灣」等親中言論，他回憶在台灣當紅的日子，坦言在還沒爆紅之前銀行戶頭只剩下3000元，但歌曲爆紅後再加上去工地作秀，短短幾個月就賺進好幾百萬，直言當時中秋節連跑北、中、南10場，一天賺進60萬元，拿錢拿到手軟。黃安近日在中國社群平台微博發布影片透露，在還沒成名前一度窮到存款只剩下3000元，但他在31年前因《新鴛鴦蝴蝶夢》一曲爆紅後，人生就此改變，從唱片公司拿到該曲前2個月的版權收入，看見支票上寫著大大的新台幣300萬元，讓他當場呆住，直呼「我脫貧了」，更說後來每個月的版稅也都是1、200百萬元的收入。談到走紅之後的日子，黃安表示，當時整天在家看電視、泡茶、到處閒晃，日子相當清閒，不過他也納悶為何走紅之後沒有人找他演出，還一度自我懷疑是不是觀眾不喜歡看到他這個人。沒想到過沒多久黃安接到一通來自高雄的電話，對方用流利的台語對他說「愛拚才會贏」，且給他工地作秀頭牌的價格6萬塊，讓黃安心動不已，答應去工地演出。隨後黃安又接到一名自稱「老蔡」的人邀請他作秀，並一口氣包下10場秀，讓他直接拿到90萬元，後來中秋節還一天內北、中、南三個地方跑透透，接下十多場演出，「一疊現鈔6萬，我拿了10疊」，而他也感謝老天的眷顧，「成了90年代台灣的工地秀之王」。