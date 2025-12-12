NBA美國職籃（National Basketball Association）波士頓塞爾提克本賽季雖缺少當家球星塔圖姆（Jayson Tatum），但球隊仍以15勝10負的戰績高居東區第三，展現強大韌性與團隊實力。近日，塔圖姆在社群媒體發布訓練影片，並暗示即將回歸，醫學專家更預估他有望在明年1月重返賽場。如此驚人的回歸行程表，不僅讓塔圖姆被譽為「醫學奇蹟」，也讓塞爾提克的季後賽前景再度充滿想像空間。
塔圖姆創醫學奇蹟！醫學專家：明年1月有望回歸
塔圖姆在今年5月13日遭遇右阿基里斯腱撕裂的重傷，然而僅僅花了7個月的時間，這位球星的恢復程度堪稱醫學奇蹟。塔圖姆於週三在社群媒體上發布了自己進行一對一訓練的影片，並在限時動態寫下「快了（soon）」，預告回歸。
醫學博士摩斯（Jesse Morse）對此評價：「塔圖姆現在隨時可以復出，估計會在明年1月份的某個時候，他已經準備好了。」
教練馬祖拉：復出時間全權由他決定
儘管塔圖姆的復健狀況超出預期，但塞爾提克仍將他的健康視為首要考量。總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）被問及塔圖姆是否能在本賽季復出時表示：「一切取決於他自己，健康最重要。」馬祖拉強調，球隊將完全信任塔圖姆及其醫療團隊的判斷。
布朗單核帶隊證明身價 綠衫軍體系已然成熟
在塔圖姆缺陣期間，布朗（Jaylen Brown）單核帶隊的成果相當驚人，場均繳出29.1分、6.1籃板、4.8$助攻和1.1抄截的MVP等級數據，投籃命中率接近50%，成功證明了他作為 2024年FMVP的價值，也讓先前的交易傳聞全部煙消雲散。
塞爾提克之所以能維持頂級戰績，不僅依靠布朗的強悍能力，更得益於多年建立的成熟體系。他們本賽季場均失分110.8分高居聯盟第三，場均三分球命中數15.9顆、聯盟第二，進攻效率121.4、聯盟第三，展現出攻守兩端的高度穩定性。
一支擁有18座NBA總冠軍的球隊，贏球文化是刻在骨子裡面的。如果塔圖姆在本賽季能及時復出並恢復到昔日水準，塞爾提克將有能力與任何東區列強一較高下，成為最有希望衝出東區的隊伍之一。
