克里夫蘭騎士今（13）日作客華盛頓巫師主場，靠著一哥米契爾（Donovan Mitchell）第四節爆砍24分、全場48分率領，上演大逆襲，終場130：126逆轉擊敗巫師。但賽後球迷焦點都放在另名明星後衛加蘭（Darius Garland）身上，原因是他全場三分球11投0中，讓騎士陷入絕境，「米契爾扛著你也能贏，是真的猛」、「只要加蘭還在，騎士永遠都沒戲唱」騎士本戰於第二、三節總計就輸掉26分，不僅花光首節建立的優勢，還陷入15分落後，結果米契爾末節開啟無雙模式，單節爆砍24分，率隊逆轉取勝。米契爾本場出賽35分鐘，外線15投8中，罰球6罰全進，攻下48分、4籃板、4助攻與2抄截。本季他健康出賽23場，場均得分30.5分創下生涯新高，且命中率高達50.3%，為生涯首度場均投籃命中率超過50%，顯見其狀態火燙。然而賽後球迷熱議焦點，反而是米契爾後場搭檔加蘭，他今年自傷癒復出後狀態嚴重下滑，各項數據都跌至生涯新低，尤其拿手的三分球至今僅32%命中率，本戰合計11投0中，全場浪投17次才攻下18分，球迷怒噴不合格，「他今天只要再多出手兩次，騎士就要輸了」、「趕快賣掉吧！真的雷到看不下去了」還有人提到，騎士應該嘗試以加蘭為主要包裹，向快艇交換哈登（James Harden），幫忙分擔米契爾的進攻壓力。