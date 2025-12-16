我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人被外界預期將在交易大限前做出補強，傳出球隊正在積極評估多個交易目標，《Lake Show Life》專欄作家華茲（Tyler Watts）近期在文章中指出，湖人應該考慮交易後衛蓋文森（Gabe Vincent），並指出現在正是啟動談判的關鍵時機。華茲認為湖人若想提高奪冠機率，那外線防守與運動能力將成為補強目標，而文森的到期合約剛好符合交易市場的操作彈性，「湖人應該著手交易文森，因為聯盟的交易討論正在快速升溫，湖人需要外圍防守與運動性來提升競爭力。文森的合約即將到期，在他於洛杉磯的表現未達預期情況下，正是一枚理想的交易籌碼。」從數據層面來看，文森本季場均僅繳出4.7分、0.9籃板以及1.4助攻，華森也在文章主點出文森目前的替代價值（VORP）為-0.2，為湖人全隊最低，同時年薪1150萬美元（約合新台幣3.6億）卻遲遲無法在進攻端有所貢獻，也從未成為真正具壓迫性的防守者。湖人當初簽下文森，正是看中他在2023年效力邁阿密熱火時季後賽的亮眼表現，然而，華茲直言，湖人至今「從未得到那名球員」文森在離開熱火後，投籃手感明顯下降，且防守端也無法彌補進攻低迷的問題，《The Sporting News》記者海托沃（Caleb Hightower）也直言文森是湖人一次明顯的投資失誤。資料來源：《The Sporting News》