我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律活塞一吐怨氣！上個月才因關鍵罰球失手導致球隊連勝中斷的當家球星「狀元郎」康寧漢（Cade Cunningham），今（16）日在主場完成自我救贖。他全場狂轟32分並抓下10個籃板，率領活塞以112：105擊退強敵波士頓塞爾提克，豪取近期4連勝，更鞏固了他們目前東區龍頭的寶座。這場比賽對活塞與康寧漢而言意義非凡。雙方曾在三週前交手，當時活塞正處於追平隊史紀錄的13連勝高潮，儘管康寧漢該場狂砍42分，卻在最後幾秒錯失追平比數的罰球，導致連勝紀錄遭綠衫軍終結。康寧漢此役展現領袖價值，儘管他在比賽後段身背5次犯規陷入麻煩，但在塞爾提克於終場前2分47秒將比分追近至102：104的緊張時刻，康寧漢挺身而出，在最後兩分鐘內連續飆進幾記關鍵跳投，澆熄對手反撲氣焰。除了康寧漢的穩定發揮，活塞配角群的表現同樣功不可沒。勒弗特（Caris LeVert）與哈里斯（Tobias Harris）各貢獻13分。比賽進入決勝第四節，活塞替補格林（Javonte Green）成為奇兵，他在剩下不到6分鐘時完成關鍵抄截並快攻爆扣，隨後又在底角飆進三分球並補上一記灌籃，幫助球隊將領先優勢擴大到10分。反觀塞爾提克，雖然布朗（Jaylen Brown）攻下全場最高的34分、8籃板與7助攻，懷特（Derrick White）也挹注31分，但團隊外線手感急凍成為致命傷。綠衫軍從第一節末段到第四節初，一度出現三分球21投僅1中的慘況，全場三分球39投僅10中，遠不如活塞的36投13中，這也是塞爾提克在五連勝後吞下的二連敗。