我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥公牛今（18）日對陣克里夫蘭騎士，靠著主控吉迪（Josh Giddey）繳出本季第6次「大三元」的全能身手，以及懷特（Coby White）挹注25分的帶領下，終場以127：111大勝克里夫蘭騎士，終止了近期9戰8敗的低潮，也拿下對戰騎士久違的勝利。此役吉迪無疑是場上最耀眼的指揮官，他全場攻下23分、11籃板與11助攻，完成個人本賽季第6次大三元。更難能可貴的是他的外線手感火燙，單場飆進5顆三分球，追平了個人職業生涯單場新高紀錄。中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）也貢獻了20分、9籃板，在攻防兩端給予球隊極大支援。公牛隊本場比賽手感發燙，團隊投籃命中率高達56.2%，並在三分線外36投14中。這場勝利對公牛而言意義非凡，不僅結束了近期的低迷狀態，更打破了過去對戰騎士13場輸掉12場的魔咒。比賽進入下半場，公牛在第三節一度取得15分領先，但騎士展現韌性試圖反撲。決勝第四節中段，公牛僅以106：97領先，此時老將伍切維奇挺身而出，他先是飆進一記關鍵三分球，隨後又接連完成上籃與補籃，率隊打出一波11比3的攻勢。加上吉迪切入與懷特的罰球，公牛在比賽剩4分59秒時將比分拉開至117：100，就此鎖定勝局。騎士方面，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）雖攻下全場最高的32分，新秀泰森（Jaylon Tyson）也貢獻21分，加蘭（Darius Garland）則有15分、6助攻進帳，但仍無法阻止球隊吞下近10戰的第7敗。這支被視為東區勁旅的球隊目前戰績滑落至15勝13敗，相較於上季直到3月19日才吞下第13敗，本季的狀況令人擔憂。公牛後衛多桑姆（Ayo Dosunmu）因右手拇指扭傷，連續第三場比賽高掛免戰牌。這位場均能貢獻15.2分的得分點缺陣對球隊影響不小。總教練多諾萬（Billy Donovan）受訪時坦言：「休息大概是最好的治療方式，但他可能沒有足夠的時間休息到完全痊癒。」