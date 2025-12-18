7-11本週咖啡優惠出爐！自12月19日起門市有濃萃美式、卡布奇諾10元多一杯優惠，還有熱琥珀小葉奶茶、熱梔子花奶青買2送2；全家今起門市可享中杯單品加19元多一杯、中杯單品拿鐵加9元多一杯，且現擠霜淇淋也有第二件10元優惠。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月19日至12月21日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，67折（原價75元、特價50元）
◾大杯濃萃美式第2杯10元，59折（原價65元、特價38元）
◾大杯卡布奇諾第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾黑金燒仙草2杯120元，8折（原價75元、特價60元）
◾熱琥珀小葉奶茶買2送2，5折（原價75元、特價30元）
◾熱梔子花奶青買2送2，5折（原價75元、特價30元）
📍APP｜12月13日至12月20日
◾大杯厚乳拿鐵／卡布奇諾買12送6，6.7折（原價65元、特價43元）
◾特大杯拿鐵／美式買12送6，6.7折（原價70元、特價47元）
◾風味指定飲品冰飲買12送6，6.7折（原價75元、特價50元）
（皇家伯爵紅茶拿鐵／黃金榛果太妃／香草焦糖瑪其朵／濃抹茶／濃焙茶／好時可可）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買12送6，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯厚乳拿鐵／大杯榛果燕麥拿鐵買12送6，6.7折（原價90元、特價60元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵買12送6，6.7折（原價100元、特價67元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜12月17日至12月21日
◾中杯單品加19元多一杯，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵加9元多一杯，5.5折（原價90元、特價50元）
◾經典冰磚拿鐵第2杯19元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾柳橙香柚綠茶加10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾全家霜淇淋加10元多一杯，6.1折（原價49元、特價30元）
📍門市｜12月19日至12月21日
◾天然水1000ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾WA!COOKIES茉香綠茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾健達迷你繽紛樂買1送1，5折（原價149元、特價75元）
🟡美廉社
📍APP｜12月10日至2026年1月6日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元，4折（原價60元、特價24元）
以上限量販售至2026年1月1日，兌換至2026年7月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡萊爾富
📍門市｜11月26日至12月23日
◾大杯阿華田（巧克力歐蕾、草莓）25元，4.2折（原價60元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾桂圓紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯摩卡咖啡買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯橙香拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜11月26日至12月23日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾60元茶拿鐵系列買12送12，5折（原價60元、特價30元）
◾79元珍珠冰茶系列買12送12，5折（原價79元、特價40元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜12月5日至2026年1月8日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
資料來源：7-11、全家、萊爾富
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜12月19日至12月21日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，67折（原價75元、特價50元）
◾大杯濃萃美式第2杯10元，59折（原價65元、特價38元）
◾大杯卡布奇諾第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾黑金燒仙草2杯120元，8折（原價75元、特價60元）
◾熱琥珀小葉奶茶買2送2，5折（原價75元、特價30元）
◾熱梔子花奶青買2送2，5折（原價75元、特價30元）
◾大杯厚乳拿鐵／卡布奇諾買12送6，6.7折（原價65元、特價43元）
◾特大杯拿鐵／美式買12送6，6.7折（原價70元、特價47元）
◾風味指定飲品冰飲買12送6，6.7折（原價75元、特價50元）
（皇家伯爵紅茶拿鐵／黃金榛果太妃／香草焦糖瑪其朵／濃抹茶／濃焙茶／好時可可）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買12送6，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯厚乳拿鐵／大杯榛果燕麥拿鐵買12送6，6.7折（原價90元、特價60元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵買12送6，6.7折（原價100元、特價67元）
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜12月17日至12月21日
◾中杯單品加19元多一杯，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵加9元多一杯，5.5折（原價90元、特價50元）
◾經典冰磚拿鐵第2杯19元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾柳橙香柚綠茶加10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾全家霜淇淋加10元多一杯，6.1折（原價49元、特價30元）
◾天然水1000ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾WA!COOKIES茉香綠茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾健達迷你繽紛樂買1送1，5折（原價149元、特價75元）
📍APP｜12月10日至2026年1月6日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元，4折（原價60元、特價24元）
以上限量販售至2026年1月1日，兌換至2026年7月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜11月26日至12月23日
◾大杯阿華田（巧克力歐蕾、草莓）25元，4.2折（原價60元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾桂圓紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯摩卡咖啡買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯橙香拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜11月26日至12月23日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾60元茶拿鐵系列買12送12，5折（原價60元、特價30元）
◾79元珍珠冰茶系列買12送12，5折（原價79元、特價40元）
📍分批取｜12月5日至2026年1月8日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
資料來源：7-11、全家、萊爾富