女星夏于喬婚後6年傳出喜訊，昨天在臉書「官宣」懷孕，但近期她有一件官司，其實也糾纏了6年之久，一名素不相識的女網友堅稱，2019年起發現夏于喬常在社群發文嘲諷她的感情生活，其中有些與她有關的訊息是偷來的。女網友對夏于喬提告刑民事官司、求償破百萬，直到現在仍未落幕，其中夏于喬臉書貼了幾張穿襪子的照片，也被女網友控訴這是妨害秘密。
夏于喬根本不認識提告的游姓女子，游姓女子卻認為夏于喬多次蒐集她臉書文章的訊息，甚至以不明手段竊取她與她交往對象之間的私密訊息，並利用自己的網路社群發文諷刺、洩漏她的私生活與感情現況。
游姓女子2021年向新北地檢署提告妨害秘密罪，得知不起訴便聲請再議，2022年3月高檢署駁回後，她向新北地院聲請交付審判，其中一項事證是夏于喬2020年12月31日的臉書文，提及「回顧2020~~因為失去所以珍惜，因為珍惜所以獲得，每一次低低蹲下，都是為了跳的更高～致，生命中的措手不及，再見👋再也不見」並附上七張照片：夏于喬穿彩色襪子坐在床上，結果這被游姓女子控訴妨害秘密，因為她在2020年1月17日發表從前參加合唱團的彌薩曲譜，封面有光腳的圖片。
法官認為，夏于喬只是在臉書上抒發情感、分享生活美照分以及留言給粉絲，並未直接提及或影射任何與游姓女子有關的內容，之前檢方的調查無誤，夏于喬犯罪嫌移不足，因此在2022年6月駁回游姓女子的聲請。
游姓女子告刑事不成，改告民事損害賠償還找了三位律師，仍主張從2019年開始，夏于喬的社群貼文有多篇與她個人私生活高度相關；游姓女子聲稱與男友在餐酒館用餐時，服務生稱讚她貌美、長得像夏于喬，但這個消息走漏，夏于喬得知後「心生忌妒」，在臉書、IG發文貶損她的名譽。
游姓女子認為夏于喬社群內容穿插各種文字、圖片或影像，暗指她與男友的往來細節，造成她每次看到媒體報導夏于喬的新聞，就會胸悶、流淚、身心崩潰，夏于喬已侵害她的個人資訊隱私權和心理健康權，應賠償113萬元。
夏于喬為此得找律師打官司，反駁游姓女子看了她社群貼文、創作圖畫後「自行衍生」的主觀感受、臆測，都是不存在的事實；游姓女子控訴夏于喬長期騷擾純粹出於幻想，所謂的男友也只是游姓女子穿鑿附會、對不相識男性投射個人的異常情感。
法院比對游姓女子與夏于喬的貼文內容，兩者並無相似性，夏于喬發文從沒涉及游姓女子的姓名、生日、特徵、感情狀態等個資，因此游姓女子的主張並不可取，從地方法院到最高法院都判她敗訴。
但游姓女子仍未死心，向高等法院提起再審之訴，將在12月23日宣判。
