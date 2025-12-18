我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏于喬在臉書上抒發情感、分享生活美照，從未提及女網友個人資料，卻因為網友提告求償，得找律師打官司。（圖／翻攝臉書）

▲夏于喬2020年最後一天發臉書文並附上坐床上穿彩襪的照片，女網友認為夏于喬因為先看到她分享合唱團曲譜封面上有光腳，才會發這篇彩襪文。（圖／翻攝臉書）

▲女網友認為夏于喬在社群貼文嘲諷、洩漏她私生活狀態已涉及妨害秘密，但刑事與民事官司迄今全敗。（圖／翻攝臉書）

女星夏于喬婚後6年傳出喜訊，昨天在臉書「官宣」懷孕，但近期她有一件官司，其實也糾纏了6年之久，一名素不相識的女網友堅稱，2019年起發現夏于喬常在社群發文嘲諷她的感情生活，其中有些與她有關的訊息是偷來的。夏于喬根本不認識提告的游姓女子，游姓女子卻認為夏于喬多次蒐集她臉書文章的訊息，甚至以不明手段竊取她與她交往對象之間的私密訊息，並利用自己的網路社群發文諷刺、洩漏她的私生活與感情現況。游姓女子2021年向新北地檢署罪，得知不起訴便，2022年3月高檢署駁回後，她向新北地院，其中一項事證是夏于喬2020年12月31日的臉書文，提及「回顧2020~~﻿因為失去所以珍惜﻿，因為珍惜所以獲得﻿，每一次低低蹲下﻿，都是為了跳的更高～﻿致，生命中的措手不及﻿，再見👋再也不見」並附上七張照片：，因為她在2020年1月17日發表從前參加合唱團的彌薩曲譜，封面有光腳的圖片。法官認為，夏于喬只是在臉書上抒發情感、分享生活美照分以及留言給粉絲，並未直接提及或影射任何與游姓女子有關的內容，之前檢方的調查無誤，夏于喬犯罪嫌移不足，因此在2022年6月駁回游姓女子的聲請。游姓女子，仍主張從2019年開始，夏于喬的社群貼文有多篇與她個人私生活高度相關；，在臉書、IG發文貶損她的名譽。游姓女子認為夏于喬社群內容穿插各種文字、圖片或影像，暗指她與男友的往來細節，造成她每次看到媒體報導夏于喬的新聞，就會胸悶、流淚、身心崩潰，夏于喬已侵害她的，應賠償夏于喬為此得找律師打官司，反駁游姓女子看了她社群貼文、創作圖畫後；游姓女子控訴夏于喬長期騷擾純粹出於，所謂的男友也只是游姓女子穿鑿附會、對不相識男性投射個人的異常情感。法院比對，因此游姓女子的主張並不可取，從地方法院到最高法院都判她敗訴。但游姓女子仍未死心，向高等法院提起再審之訴，將在12月23日宣判。