▲謝京穎之前做了凍卵療程，曬出打排卵針的水腫照。（圖／翻攝自謝京穎IG）

謝京穎和Energy張書偉結婚2年，今（18）日宣布喜訊，懷上雙胞胎，馬上引來大批粉絲祝福。謝京穎在IG寫下，「我們家一次多了兩個新成員，謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運。」而張書偉才因閃兵案工作停擺，生小孩的進度倒是超前，謝京穎也說，預產期在明年春暖後。謝京穎之前因為在《好運來》中被發現小腹明顯隆起，當時她回應只是水腫，原本昨晚要出席殺青酒會，結果卻臨陣脫逃，讓記者撲了個空。沒想到今日中午謝京穎偷偷在IG報喜，宣布懷上雙胞胎，也預告明年春天是預產日期，甜蜜告白雙寶，「相信有你們陪伴的未來，我們會變得更美好也充滿希望。」張書偉10月底因閃兵案被捕，還在謝京穎面前被上銬，當時他表示早就知道會有這一天，但始終沒有勇氣自首，現在工作也全面停擺，Energy明年1月大巨蛋演唱會將如期舉行。2025.12.18💍結婚兩週年👨🏻➕👩🏻🟰👶🏻🧡👶🏻我們家一次多了兩個新成員✌🏻謝謝你們選擇了我們 是我們的幸運🍀給了我們強大的力量 和 滿滿的幸福🫶🏻相信有你們陪伴的未來我們會變得更美好也充滿希望帶著愛我們的大家給予的祝福與期待相約明年春暖後見面吧歡迎光臨 《張宅🏠》 我們的寶貝們🧡