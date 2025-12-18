謝京穎和Energy張書偉結婚2年，今（18）日宣布喜訊，懷上雙胞胎，馬上引來大批粉絲祝福。謝京穎在IG寫下，「我們家一次多了兩個新成員，謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運。」而張書偉才因閃兵案工作停擺，生小孩的進度倒是超前，謝京穎也說，預產期在明年春暖後。
謝京穎懷雙寶！張書偉閃兵沒事做忙生子
謝京穎之前因為在《好運來》中被發現小腹明顯隆起，當時她回應只是水腫，原本昨晚要出席殺青酒會，結果卻臨陣脫逃，讓記者撲了個空。
沒想到今日中午謝京穎偷偷在IG報喜，宣布懷上雙胞胎，也預告明年春天是預產日期，甜蜜告白雙寶，「相信有你們陪伴的未來，我們會變得更美好也充滿希望。」
張書偉10月底因閃兵案被捕，還在謝京穎面前被上銬，當時他表示早就知道會有這一天，但始終沒有勇氣自首，現在工作也全面停擺，Energy明年1月大巨蛋演唱會將如期舉行。
資料來源：謝京穎IG
謝京穎IG全文
2025.12.18💍結婚兩週年
👨🏻➕👩🏻🟰👶🏻🧡👶🏻
我們家一次多了兩個新成員✌🏻
謝謝你們選擇了我們 是我們的幸運🍀
給了我們強大的力量 和 滿滿的幸福🫶🏻
相信有你們陪伴的未來
我們會變得更美好也充滿希望
帶著愛我們的大家給予的祝福與期待
相約明年春暖後見面吧
歡迎光臨 《張宅🏠》 我們的寶貝們🧡
#一次兩個雙馬寶🐴🐴
#年末最甜蜜的聖誕禮物🎁
我是廣告 請繼續往下閱讀
謝京穎之前因為在《好運來》中被發現小腹明顯隆起，當時她回應只是水腫，原本昨晚要出席殺青酒會，結果卻臨陣脫逃，讓記者撲了個空。
沒想到今日中午謝京穎偷偷在IG報喜，宣布懷上雙胞胎，也預告明年春天是預產日期，甜蜜告白雙寶，「相信有你們陪伴的未來，我們會變得更美好也充滿希望。」
張書偉10月底因閃兵案被捕，還在謝京穎面前被上銬，當時他表示早就知道會有這一天，但始終沒有勇氣自首，現在工作也全面停擺，Energy明年1月大巨蛋演唱會將如期舉行。
謝京穎IG全文
2025.12.18💍結婚兩週年
👨🏻➕👩🏻🟰👶🏻🧡👶🏻
我們家一次多了兩個新成員✌🏻
謝謝你們選擇了我們 是我們的幸運🍀
給了我們強大的力量 和 滿滿的幸福🫶🏻
相信有你們陪伴的未來
我們會變得更美好也充滿希望
帶著愛我們的大家給予的祝福與期待
相約明年春暖後見面吧
歡迎光臨 《張宅🏠》 我們的寶貝們🧡
#一次兩個雙馬寶🐴🐴
#年末最甜蜜的聖誕禮物🎁