8點檔女星謝京穎和Energy成員張書偉結婚2年，今（18）日驚喜公開懷孕喜訊，大批粉絲湧入祝賀。事實上，謝京穎懷孕一事早被看穿，日前她拍攝8點檔《好運來》時，就被發現體態浮腫、小腹凸起，但經紀人11日對外回應，「可能因為工作忙碌，所以螢光幕上顯得水腫吧。」怎料才過了一週，小倆口就決定不藏了，正式公開懷雙胞胎的好消息。
謝京穎早被發現小腹凸起 上週還否認：只是水腫
謝京穎日前在拍8點檔《好運來》時，身穿緊身長裙，被觀眾發現小腹凸起，加上她臉頰略顯圓潤，讓粉絲猜測她已懷孕。但經紀人當時否認，更表示：「謝京穎一直在工作，近期《好運來》也要完結篇了，正在趕拍中；可能因為工作忙碌，所以螢光幕上顯得水腫吧。」
《好運來》正式殺青 謝京穎終於鬆口認懷孕
結果《好運來》昨日正式殺青，謝京穎今日就與張書偉共同宣布她懷孕的好消息，外界猜測她上週還不敢承認，應該是怕影響拍戲進度或是搶走劇組話題。而謝京穎不僅順利懷孕，懷的還是雙胞胎，預產期在明年2月，為了好好養胎，她也缺席昨晚《好運來》劇組舉辦的盛大殺青酒。
謝京穎今日則在IG公開超音波照，甜蜜寫道：「我們家一次多了兩個新成員，謝謝你們選擇了我們，是我們的幸運。給了我們強大的力量和滿滿的幸福，相信有你們陪伴的未來，我們會變得更美好也充滿希望」。照片中的她和張書偉甜蜜對望，看得出來夫妻感情甜蜜，都很期待小寶寶的到來。
張書偉閃兵活動暫停 意外多了時間陪謝京穎
不過張書偉近期和隊友坤達因為閃兵被抓包，形象跌落谷底，Energy已經暫停所有團體公開活動，只出席已經排定好的公益行程，和明年1月在小巨蛋舉行的演唱會。因此張書偉多了很多休息時間，剛好碰上老婆懷孕，想必有更多空檔來陪伴家庭，也算是意料之外的小確幸。
謝京穎經紀公司再度回應：滿滿的喜悅與感動
針對謝京穎懷孕一事，經紀公司鳳凰藝能今日也再度回應，給出祝福，「謝京穎、張書偉在結婚週年之際迎來『雙倍驚喜』，對我們而言也是一份滿滿的喜悅與感動。誠摯恭喜兩位，將彼此的愛昇華，迎接兩個小生命的到來。」
鳳凰藝能聲明全文如下：
謝京穎、張書偉在結婚週年之際迎來「雙倍驚喜」，對我們而言也是一份滿滿的喜悅與感動。誠摯恭喜兩位，將彼此的愛昇華，迎接兩個小生命的到來。
接下來最重要的，是一家四口平安健康，媽媽能夠安心、舒服地度過孕期，寶寶們也能穩定成長。我們也期待他們在忙碌的生活中，依然保有笑容與默契，彼此體諒、相互扶持，把日子過得踏實而溫暖。
身為經紀公司，鳳凰藝能將以最實際的方式全力支持，未來工作安排將以健康為優先，行程保持彈性，讓藝人在需要休息時能夠安心調整。
祝福他們把每一天都當成值得紀念的日子，從兩個人，走向更完整、更閃耀的家庭，再次獻上最真誠的恭喜。
