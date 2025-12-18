我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝京穎（左）嫁給張書偉（右）2年，今日鬆口公開懷孕喜訊。（圖／謝京穎IG@orange_hsieh）

▲張書偉（左）因閃兵案遭起訴，目前暫停演藝活動。（圖／資料照）

鳳凰藝能聲明全文如下：

謝京穎、張書偉在結婚週年之際迎來「雙倍驚喜」，對我們而言也是一份滿滿的喜悅與感動。誠摯恭喜兩位，將彼此的愛昇華，迎接兩個小生命的到來。

接下來最重要的，是一家四口平安健康，媽媽能夠安心、舒服地度過孕期，寶寶們也能穩定成長。我們也期待他們在忙碌的生活中，依然保有笑容與默契，彼此體諒、相互扶持，把日子過得踏實而溫暖。

身為經紀公司，鳳凰藝能將以最實際的方式全力支持，未來工作安排將以健康為優先，行程保持彈性，讓藝人在需要休息時能夠安心調整。

祝福他們把每一天都當成值得紀念的日子，從兩個人，走向更完整、更閃耀的家庭，再次獻上最真誠的恭喜。

8點檔女星謝京穎和Energy成員張書偉結婚2年，今（18）日驚喜公開懷孕喜訊，大批粉絲湧入祝賀。事實上，謝京穎懷孕一事早被看穿，日前她拍攝8點檔《好運來》時，就被發現體態浮腫、小腹凸起，但經紀人11日對外回應，「可能因為工作忙碌，所以螢光幕上顯得水腫吧。」怎料才過了一週，小倆口就決定不藏了，正式公開懷雙胞胎的好消息。謝京穎日前在拍8點檔《好運來》時，身穿緊身長裙，被觀眾發現小腹凸起，加上她臉頰略顯圓潤，讓粉絲猜測她已懷孕。但經紀人當時否認，更表示：「謝京穎一直在工作，近期《好運來》也要完結篇了，正在趕拍中；可能因為工作忙碌，所以螢光幕上顯得水腫吧。」結果《好運來》昨日正式殺青，謝京穎今日就與張書偉共同宣布她懷孕的好消息，外界猜測她上週還不敢承認，應該是怕影響拍戲進度或是搶走劇組話題。而謝京穎不僅順利懷孕，懷的還是雙胞胎，預產期在明年2月，為了好好養胎，她也缺席昨晚《好運來》劇組舉辦的盛大殺青酒。謝京穎今日則在IG公開超音波照，甜蜜寫道：「」。照片中的她和張書偉甜蜜對望，看得出來夫妻感情甜蜜，都很期待小寶寶的到來。不過張書偉近期和隊友坤達因為閃兵被抓包，形象跌落谷底，Energy已經暫停所有團體公開活動，只出席已經排定好的公益行程，和明年1月在小巨蛋舉行的演唱會。因此張書偉多了很多休息時間，剛好碰上老婆懷孕，想必有更多空檔來陪伴家庭，也算是意料之外的小確幸。