（14：50更新／豆花妹否認出車禍、只是被許孟哲撞）藝人豆花妹（蔡黃汝）10月才傳出健康亮紅燈、CA199指數異常過高，昨（17）日又爆出錄影出意外，她在IG證實被坦克車撞，同時曝光大片瘀青照，表示：「假使有車關 可能也因此解掉了。」由於她還能自嘲：「好好笑，當自己洪金寶慢動作護身。」與發文，傷勢應無大礙。她稍早回應《NOWNEWS今日新聞》解釋，否認被真的坦克車撞，「當下被孟哲哥這個坦克車撞飛後，沒有驚嚇就是覺得好笑～但沒事唷！」
豆花妹錄影被坦克車撞 傷勢照曝光
豆花妹突然在IG限時動態上出大腿瘀青照，表示：「錄個影片好好的，被坦克車撞，假使有車關，可能也因此解掉了🤔🤔好好笑，當自己洪金寶慢動作護身。《NOWNEWS今日新聞》關心狀況，對方揭曉並非真的被車撞，「目前還好耶～節目遊戲中本來就是會有些小意外，當下被孟哲哥這個坦克車撞飛後，沒有驚嚇就是覺得好笑～但沒事唷！！也謝謝你們的關心啦～」
豆花妹健康亮紅燈 CA199異常過高
其實豆花妹近期身體頻頻出狀況，她10月透露健檢報告顯示CA199異常過高，但看了肝膽腸胃門診照超音波都無異處，抽血依舊呈現紅字，還被通知轉診，不過發文求助粉絲至今，尚未跟大家報告進一步結果。
根據《肝病防治學術基金會》資料指出，CA19-9屬於腫瘤指數之一，但數值超標並不等同罹癌，可能與水泡、發炎反應有關，自體免疫系統發炎，或服用中藥、保健食品，也都有可能影響CA19-9數值，因此單靠CA19-9判斷是否罹癌，準確性仍有侷限，需搭配其他檢查結果綜合評估。
豆花妹是影視歌三棲的全方位藝人，最近演的電視劇是去年（2024）的《無罪推定》，同年還有主持東森節目《Chill Chill懂事長》；從她的IG來看，除了主持的《飢餓遊戲》，近期工作包含品牌活動以及代言等等。
