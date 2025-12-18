藝人豆花妹（蔡黃汝）昨（17）日爆出錄影出意外，她在IG透露被坦克車撞，同時曝光大片瘀青照，引起粉絲關心。稍早，經紀人回應傷勢表示：「目前還好耶。」更透露文中的坦克車，其實是許孟哲本人，當下沒有驚嚇就是覺得好笑。
豆花妹自曝遭坦克車撞 經紀人回應傷勢現況
豆花妹昨日在IG發文，自曝遭坦克車撞，同時曝光大片瘀青照，表示：「錄個影片好好的，被坦克車撞，假使有車關，可能也因此解掉了，好好笑，當自己洪金寶慢動作護身。」受傷的照片曝光後，引起許多粉絲擔心。稍早經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》，表示節目遊戲中本來就是會有些小意外，當下被孟哲哥這個坦克車撞飛後，沒有驚嚇就是覺得好笑。
原來，豆花妹並非真的被坦克車撞到，而是節目搭檔許孟哲，透過經紀人報平安說：「沒事唷！！也謝謝你們的關心啦～」
事實上，豆花妹在演藝圈表現亮眼，工作邀約不斷，然而10月卻透露健檢報告顯示CA199異常過高，但看了肝膽腸胃門診照超音波都無異處，抽血依舊呈現紅字，還被通知轉診。對於健康狀況，經紀人則暫未回應。
