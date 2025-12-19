我是廣告 請繼續往下閱讀

日職NPB超級豪門軟銀鷹近期有望宣布徐若熙正式加盟，根據日前消息，徐若熙合約上看3年15億日幣（約合新台幣3.04億），估算年薪達5億（約合新台幣1.01億），對比他今年在中職年薪480萬，等於身價飆漲超過20倍，身價直接追上軟銀傳奇洋將巴倫汀（Wladimir Balentien），僅次於隊史救援王薩爾法特（Dennis Sarfate）與歐蘇納（Roberto Osuna）。軟銀鷹近10年五度奪下日本一王座，靠著就是深不見底的銀彈攻勢，根據日刊體育報導，軟銀鷹已經連續7年成為全日職團隊薪資第一球隊，2025年球季，同樣以78.7億日幣，遙遙領先第2讀賣巨人的62.3億。此外，光是投手部門，軟銀鷹粗估就投資超過40億，已經勝過日本火腿、樂天金鷲、西武獅、廣島鯉魚與中日龍等5隊的整體團隊薪資。軟銀鷹過去除花費大把資金留住主力，洋將投資上也毫不手軟，2019年以2年10億超大型合約延攬巴倫汀，成為注目焦點，巴倫汀曾是日職最可怕的重砲手，不僅連續3年拿下央聯全壘打王，2013年更達成單季60轟，打破王貞治全壘打紀錄，至今也是日職單季最多轟紀錄保持人。徐若熙如今有望以3年15億日幣加盟入隊，若加上付給味全龍的估算200萬美元（約合日幣3.1億）轉隊費，等於花在徐若熙身上破18億，追上2018年簽下隊史救援王薩爾法特的3年20億大約。至於軟銀隊史最高薪洋將，則是本季初還擔任終結者的歐蘇納，他在2023年轉戰軟銀，靠著單季投出26次救援成功、12次中繼，責失分率0.92，以及每局被上壘率0.69的驚人成績，讓軟銀端出3年合約留下他，據傳他2025年年薪達到10億日幣，但本季成績下滑，僅出賽26場拿到8次救援成功，守護神角色也在季中被杉山一樹取代。回顧軟銀球團簽約歷史來看，徐若熙這筆合約也絕對算得上隊史留名，尤其在他於日職一球未投情況下，軟銀就端出「頂級洋將」待遇不惜搶下他，球團本部對其重視程度可見一斑。