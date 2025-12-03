我是廣告 請繼續往下閱讀

▲伊藤大海今年再度奪下勝投、三振雙冠王，並首次獲得澤村賞肯定。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.03.02）

根據多家日媒最新報導，日本火腿王牌、今年澤村賞得主伊藤大海，新球季年薪確定從2.2億被加薪到至少3億日幣，生涯第6年成為3億元男，已經追平日職最速紀錄，也是史上第10為達成此成就者。相比之下，超級豪門福岡軟銀鷹對台灣強投徐若熙開出3年、總額上看15億日幣（約合新台幣3億）鉅約，已是日職一線強投等級。伊藤大海稍早於北海道北廣島市辦公室與老東家完成續約，簽署一份年薪超過3億日幣的合約，比他目前2.2億日幣年薪大幅增長，稍早伊藤大海團隊已經證實此事。伊藤大海日職生涯第6年，年薪確定破3億，已經追平日本職棒NPB史上最快紀錄，過去曾有10位球員達成此成就，最近一位是2024年阪神虎的當家快腿近本光司。伊藤大海也成為2010年達比修有後，日本火腿隊史首位達成此成就球員，伊藤大海也對比前輩，「達比修有是高中畢業就加入職棒，我是大學畢業才來的，但我依舊很開心。」伊藤大海今年戰績14勝8敗、防禦率2.52，連續第2年拿下洋聯勝投王、三振王，並首次獲得澤村賞肯定，這位日本火腿當家王牌表達對下季的期待：「我們最終未能拿下日本一，這是唯一的遺憾。我真的很想贏，為球隊再添一座總冠軍獎杯。」相比伊藤大海奮鬥6年達到3億元年薪身價，已為日職最速紀錄，徐若熙至今在日職一球未投，福岡軟銀鷹上周依舊加碼開出3年、總額15億日幣超級大約搶人，確實誠意十足。徐若熙2019年進入中職，明年為生涯第7季，年薪一口氣漲到5億日幣，不僅是今年年薪480萬新台幣的20倍，成長速度更已經為伊藤大海等一票「澤村賞等級」球星的待遇。