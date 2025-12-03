我是廣告 請繼續往下閱讀

▲效力MLB洛杉磯道奇的金慧成，有望加入韓國國家隊，參戰明年WBC經典賽。（圖／美聯社／達志影像）

WBC世界棒球經典賽明年3月開打，中華隊預賽最主要競爭對手韓國隊，今（3）日公布29人名單，其中旅美3星李政厚、金慧成與金河成都尚未表態參戰，但根據日媒《Full Count》追蹤韓國隊近期動態，李政厚不僅公開與總教練柳志鉉面談過程，也期待2月大聯盟春訓結束後重返國家隊，而金慧成也給出暗示，《Full Count》認為，韓國目標組成史上最強國家隊，而上述3人最終都有望加入。韓國上屆2023年經典賽止步預賽，今年總教練柳志鉉四處奔走，全力組成最強國家隊，企圖重振昔日榮光，普遍預估，效力MLB舊金山巨人的李政厚、亞特蘭大勇士的金河成，都有極高機率代表韓國，參加明年3月舉行的第6屆世界棒球經典賽。李政厚昨日在韓國舉行的職棒頒獎典禮上榮獲特別獎，根據韓媒《OSEN》報導，李政厚受訪時透露，「大聯盟春訓結束後，我可能會加入國家隊。」，隨後也分享把自己51號國家隊球衣背號，讓給21歲外野手文賢彬的經過。大聯盟春訓將預計於美國時間2月20日展開，3月3日、4日還會安排大聯盟球隊與美洲區的經典賽參賽球隊交手的特殊熱身賽。李政厚2023年與巨人簽下一份為期6年、總額1.13億美元的合約，首年因左肩傷勢僅出賽37場，今年健康出戰150場，打擊率2成66、8轟與55分打點，OPS+達到110，是打擊成績超過大聯盟平均的中外野手，屆時若參加WBC韓國隊，將是最合適的首棒人選。11月初韓國於主場迎戰捷克熱身賽上，李政厚還與金河成一起公開出席，身穿韓國國家隊球衣，與隊友相談甚歡之外，也跟總教練柳志鉉面談，討論關於參戰2026年WBC相關事宜，此影片被韓國職棒KBO放在官方YouTube頻道上宣傳，日媒認為這是2人有意續披韓國隊戰袍的徵兆。至於洛杉磯道奇內野手金慧成，儘管未公開出席與捷克熱身賽，但在韓國結束與日本的熱身賽後，金慧成也由經紀公司回應是否參戰，當時他給出「如果我們入選，絕對會全力以赴」的態度，日媒《Full Count》認為金慧成最終也將參戰，意味著韓國除今日公布的29人名單之外，3位MLB級野手也都會前來相助，進一步提升打線實力。