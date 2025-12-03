世界棒球經典賽2026年3月揭開序幕，日本職棒福岡軟銀鷹會長王貞治，昨日參加東京永田町參議院辦公大樓舉行的跨黨派組織「國會議員棒球未來聯盟」首次全體會議，受訪時談到日本隊經典賽規劃，直言大谷翔平是日本隊一棒適合人選，也直言「大谷打一棒」，會是日本明年爭取WBC第4冠的關鍵因素。

上屆經典賽都打三棒　王貞治：這次可能會改變

2023年世界棒球經典賽中，大谷翔平7場比賽全部擔任第三棒和指定打擊，然而近年來，大聯盟的主流做法，是讓球隊最強打者獲得更多打席，因此大谷翔平今年大多時候都擔任道奇第一棒，洋基也是類似做法，讓當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）多數擔任第二棒出賽。

王貞治舉出道奇使用大谷的方式，認為大谷這次在日本隊定位可能也會改變，「他在道奇擔任首棒，所以這次，他或許不會像過去打三、四棒，可能的位置是第一棒，我很期待井端教練（井端弘和）會如何安排。」

王貞治曾率領日本奪冠　以「世界級英雄」形容大谷

王貞治曾在2006年擔任日本隊總教練，率領球隊於首屆世界棒球經典賽中奪冠，談到如今日本擁有世界最耀眼巨星大谷翔平，王貞治認為，光是大谷願意參戰，就會對其他球員產生激勵作用。

「如果我們想要在競爭中脫穎而出，就必須以成為世界最佳為目標。有了他在，我們的機會就更大了。我希望看到日本第4次奪冠。」王貞治最後以「世界級英雄」來形容大谷，「我希望他能參加世界棒球經典賽，但我更希望他明年能贏得MLB全壘打王，並連續第4年衝擊年度最有價值球員獎。」


