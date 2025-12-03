我是廣告 請繼續往下閱讀

美國媒體《The Athletic》稍早更新現役最爛合約，聯盟爐主科羅拉多洛磯隊2022年以7年總額1.82億美元（約合新台幣56億），簽下的前國聯年度MVP布萊恩（Kris Bryant）無懸念奪下榜首，《The Athletic》甚至以「看不到任何希望」，來形容這筆合約對洛磯隊帶來的負面影響。布萊恩2015年以芝加哥小熊頭號新秀身分登上大聯盟，首年就入選明星賽、獲選國聯年度最佳新人獎，隔年更以出賽155場，打擊率2成92、39支全壘打與102分打點，榮膺國聯最有價值球員獎，一度成為大聯盟寵兒，效力小熊6季期間4度入選明星賽。2022年3月，洛磯隊端出一份為期7年、價值1.82億美元的隊史最大合約，成功延攬布萊恩加入，但首年就因傷僅出賽42場比賽、2023年也僅80場比賽，且各項打擊數據嚴重退化，本季更於5月接受背部手術，最終僅出賽11場，打擊率1成54。布萊恩2022年被診斷出有慢性椎間盤退化問題，當時媒體普遍就認為，這個傷勢將讓他想重返過去MVP級身手，幾乎成為不可能的任務，事後也證明確實如此，如今33歲的布萊恩保障合約還有3年、年均薪高達2700萬美元，對本就是小市場的洛磯影響甚鉅。《The Athletic》於探討「MLB最爛合約」文章中表示，「天使隊與倫登（Anthony Rendon）的合約終於到期，這意味著最爛合約頭銜將易主，布萊恩在洛磯隊的生涯一直停滯不前，傷病嚴重阻礙這位曾在職業生涯前2年，獲得過年度最佳新秀和國聯MVP球員的發展。」文章還指出，新上任的棒球營運總經理德波德斯塔（Paul DePodesta），「接手的是一個看不到任何希望的局面」，本季，洛磯隊以43勝119負戰績在國聯西區墊底，淨負分高達76分，同時球隊還要每年負擔布萊恩2700萬美元薪水，直到2028年球季結束。