為備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），韓國國家代表隊今（3）日正式敲定29人集訓名單，也一併大會（WBCI）提交35人名單。其中老將與新秀並行的陣容配置引發關注，睽違多年重返國家隊的「韓國怪物」柳賢振驚喜入列，正從傷勢中復出的強打新星金倒永也都在名單之中。韓國職棒（KBO）今日公布的29人國內集訓名單，包括投手16名、野手13名。訓練營將於明年1月9日至21日在塞班島進行。由於經典賽是在休賽季舉行，球員必須提前調整狀態，因此韓職特別提前召集選手，盼以最佳體能迎接國際賽。其中最受矚目的，莫過於本季重返韓職後仍展現壓倒性投球實力的柳賢振。他本季繳出9勝7敗、防禦率3.23，雖未投滿規定投球局數，但以120局以上投手計算，他的防禦率在全聯盟排名第9，是土投中第二佳的表現。柳賢振上一次代表韓國出戰國際賽已是2010年廣州亞運，時隔16年後再度披上國家隊戰袍的機會大增。韓媒推測，韓國代表隊總教練柳志鉉在觀察到近期韓國對日本的交流賽中，年輕牛棚表現不穩，因此選擇加入經驗多、穩定度高的柳賢振，以強化投手群戰力。2024年韓職MVP得主、韓國國家隊未來支柱的金倒永今年傷病纏身，三度因腿後肌受傷缺陣，最終本季僅出賽30場。然而他仍以頂尖的長打能力與跑壘爆發力，被視為韓國未來的核心球員。預計他將在塞班島集訓時接受教練團的評估，總教練柳志鉉也表示，集訓期間會再決定是否將他放入最終30人名單。此次名單中，2025賽季冠軍LG雙子以8名球員入選成為最大贏家，其次為韓華鷹的6 人、KT巫師4 人、三星獅3人，SSG登錄者、NC恐龍、斗山熊各 2 人，起亞虎與培證英雄均為1人；樂天巨人則成為唯一沒有球員入選集訓的球團。旅美球員部分，包括效力舊金山巨人的李政厚、效力洛杉磯道奇的金慧成以及金河成等明星球員，都尚未確定是否參加塞班島集訓。韓職表示，海外選手的合流時間將於之後再另行公布。最終30人名單預計將在明年2月3日前確定並向大會提交。✳️投手（16人）：劉泳澯、孫周永、宋勝基、文東珠、鄭宇宙、柳賢振、趙丙炫、盧景銀、元兌仁、裴燦昇、金榮奎、蘇珩準、高永表、朴英賢、郭彬、金澤延✳️野手（13人）：朴東原、文保景、申珉宰、朴海旻、洪昌基、崔載勳、盧施煥、文賢彬、具滋昱、金周元、安賢民、金倒永、宋成文