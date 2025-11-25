我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪一中說，自己不會在節目上對此去做任何關於名單的評論，但也透露自己和曾豪駒共事多年，兩人無所不談。（圖／記者陳云茹攝）

世界棒球經典賽（World Baseball Classic；縮寫：WBC）明年初將開打，關於中華隊的球員名單，也成為外界熱議焦點。台鋼雄鷹總教練洪一中近期在上《野球名人房》節目時，被問到那些球員可能被徵召時，他直言自己不打算去預測，不過也強調中華隊主帥曾豪駒需要，台鋼會全力來配合。《野球名人房》最新一集主持人問洪一中，認為台鋼有那些球員會被徵召的？對此洪總尊重曾豪駒，直言不太想去談這個問題，「因為這個責任是曾豪駒要擔。」「我們談的話，他會有壓力嘛。我們說誰，到時候又沒選。」洪一中說，自己不會在節目上對此去做任何的評論，但也透露自己和曾豪駒共事多年，兩人無所不談，「這方面的事情，他也會常常打電話給我。」「我離開Lamigo的時候，我事實上經常傳簡訊鼓勵他。」雙方常常有互動，洪總也拍胸脯保證，「他只要需要什麼，我們台鋼都會全力配合啦！」而談到去年世界12強賽結束後歸建球員的狀況，洪總坦言春訓若沒有做完整，在應付季賽時就很容易不舒服，「你春訓練完後，大概你球隊實力到哪裡，就已經定型了，所以你在春訓時一定要毫無保留地去訓練。」至於自己有沒有和12強賽投手陳柏清聊過，洪總吐槽「他就是個很難聊天的對象」，直言「他永遠都是一個點頭說好」，感嘆對方很努力、也很乖，但不善於表達，所以自己常常要去摸索、推敲他在想什麼。