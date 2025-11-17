我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿隊長林立今（17）日出席UBL大專棒球聯賽開賽記者會，會後接受媒體採訪，被問及明年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）是否披上中華隊戰袍，林立直言要認真考慮身體狀況，「連2年受傷影響大，現階段就治療，持續跟醫生討論需要多少時間休息，讓自己明年能更順利。目前還沒很確定要打或拒絕，還是要等傷勢狀況。」今年休賽季林立不打算出國進修，「經過整年的征戰，休賽季先陪家人，預計12月恢復自主訓練。」WBC大名單預計12月公布，外界也相當關心林立是否會參戰，對此他直言，這次要好好考慮身體狀況。「我肩膀、腳踝都有傷，目前繼續檢查、治療，讓防護團隊評估身體是否允許（參賽）。」林立坦言，有機會參賽當然想打，但若身體沒辦法負荷，位置讓給其他人也不是壞事，「我有打也不一定會贏，很多人都有這個能力，讓大家輪流感受國家隊的壓力、重要性，會是很棒的經驗。」林立表示，現在已將傷痛當作是朋友，「我有過3次腦震盪，後遺症很麻煩，練習時轉頭就要去適應，只能說盡量不要撞到，造成更嚴重的傷害。」林立直言，這幾年來一直都有打國家隊，隨著年紀增長，要認真考慮身體狀態，「連2年受傷影響大，現階段就治療，持續跟醫生討論需要多少時間休息，讓自己明年能更順利。目前還沒很確定要打或拒絕，還是要等傷勢狀況。」