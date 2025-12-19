我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷台北車站遭丟煙霧彈！乘客嚇壞逃離、現場一片亂畫面曝光

▲北捷板南線台北車站M7稍早傳出意外，疑似有不明人士亂丟煙霧彈，導致現場煙霧瀰漫。（圖／Threads@bluewhale199173授權提供）

▲▼北捷板南線台北車站M7稍早傳出意外，疑似有不明人士亂丟煙霧彈，有民眾曝光現場畫面，地板已經被染黑一片混亂。（圖／Threads@427_linn授權提供）

▲從畫面中可見，工作人員已經拉起紅線封鎖線，現場指揮人群移動疏散。（圖／Threads@427_linn授權提供）

台北車站疑遭丟煙霧彈！北捷證實：1人倒地OHCA

▲台北車站一名男子亂丟擲煙霧彈後逃至中山站，隨機砍人後從百貨公司墜樓。（圖／民眾提供）

北捷板南線台北車站M7出口今（19）日下午5時24分，傳出疑似有不明人士亂丟擲煙霧彈，北捷方面證實，板南線台北車站M7出口外有民眾扔擲煙霧彈，現場一名民眾受到波及受傷，一名57歲男子遭波及倒地不起，呈現OHCA狀態緊急送往台大醫院搶救，在晚間7時56分宣告死亡，而嫌犯也因墜樓送醫不治身亡。北捷板南線台北車站M7稍早傳出意外，疑似有不明人士亂丟煙霧彈，導致現場煙霧瀰漫，意外發生當下，不少乘客受到驚訝，紛紛嚇壞逃離現場，不少民眾快步離開現場，台北車站不少出入口都擠爆通勤乘客，現場人滿為患。另外還有民眾曝光現場慘況，只見畫面中地板已經被染黑，地面上則一片混亂，還殘有煙霧彈攻擊後的痕跡，現場也緊急拉上紅線封鎖，工作人員也在現場指揮人群移動，讓網友看得嚇喊「不要前往了，真的嚇死我」。根據北捷回應表示，今（19日）17時24分板南線台北車站M7出口外有民眾扔擲煙霧彈，現場一名民眾受到波及受傷，本公司立即通報捷警、110及119，救護車抵達現場處理。先前板南線台北車站月台因部分煙霧影響，行控中心依照SOP執行部分列車過站不停，目前煙霧已消散，該月台列車已恢復正常停靠。根據台北市消防局表示，現場捷運臺北火車M7出入口B1樓層起火，燃燒面積0.1平方公尺，遺留疑似煙霧彈及不明燃燒物。救護人員到場後，發現一名57歲男子呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送往台大醫院搶救送台大，另一名54歲男子遭嗆傷，意識清楚，送馬偕醫院治療。但在晚間18時39分消防獲報，該名男子疑似又前往捷運中山站一帶丟煙霧彈，甚至持刀攻擊民眾，現場有7名民眾受傷，3名無意識無呼吸，4名受傷。包含北車攻擊事件，總共7人受傷、2人死亡。該名男子疑畏罪從誠品南西店墜樓，全身多處骨折，已無生命跡象，送往馬偕醫院搶救不治死亡。