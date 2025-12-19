今（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，明（19）日午後西半部雨勢趨緩，不過周日冬至又有東北季風影響，北部、東半部又濕一片，僅下周二有好天氣，下周三又有東北季風影響，聖誕節也沒有放晴。
今天的天氣：全台有雨 高山有望下雪
12月19日今天的天氣，氣象署指出，南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率也逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用。
氣溫方面，雖然東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，但中南部、東南部雲多下雨，白天氣溫會反而下降，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣；此外，由於水氣層較厚，中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風減弱及南方雲系北移，環境風場為偏東風，受降雨洗除作用影響，空品多為普通；清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天的天氣：東半部防大雨 西半部雨勢入夜趨緩
12月20日明天的天氣，氣象署提及，南方雲系北移，各地有短暫陣雨；東半部下雨時間多，有局部較大雨勢發生機率，西半部上半天降雨地區仍多，下半天逐漸減少。台灣各地低溫16至20度、高溫22至25度。
一周天氣：冬至還是沒放晴 下週二短暫好天氣、聖誕節又下雨
氣象署提及，周日（21日）又有新一波東北季風增強，新竹以南多雲到晴，不過北海岸、大台北地區及宜蘭還是要留意短暫雨，有局部大雨機會，桃園以北、花東也有局部短暫雨。下周一水氣減少，剩下北海岸、大台北、東半部及恆春有局部短暫雨，桃園以北為零星雨。
下週二東北季風減弱，水氣減少，北海岸及宜花仍要留意局部短暫雨，大台北山區、台東及恆春為零星雨；下周三至下周末東北季風再增強後，桃園以北、宜蘭、花蓮、台東又轉雨，並持續至下週四聖誕節。
資料來源：中央氣象署、環境部
我是廣告 請繼續往下閱讀
12月19日今天的天氣，氣象署指出，南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率也逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用。
氣溫方面，雖然東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，但中南部、東南部雲多下雨，白天氣溫會反而下降，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣；此外，由於水氣層較厚，中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率。
良好：竹苗、宜蘭、花東
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風減弱及南方雲系北移，環境風場為偏東風，受降雨洗除作用影響，空品多為普通；清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天的天氣：東半部防大雨 西半部雨勢入夜趨緩
12月20日明天的天氣，氣象署提及，南方雲系北移，各地有短暫陣雨；東半部下雨時間多，有局部較大雨勢發生機率，西半部上半天降雨地區仍多，下半天逐漸減少。台灣各地低溫16至20度、高溫22至25度。
氣象署提及，周日（21日）又有新一波東北季風增強，新竹以南多雲到晴，不過北海岸、大台北地區及宜蘭還是要留意短暫雨，有局部大雨機會，桃園以北、花東也有局部短暫雨。下周一水氣減少，剩下北海岸、大台北、東半部及恆春有局部短暫雨，桃園以北為零星雨。
下週二東北季風減弱，水氣減少，北海岸及宜花仍要留意局部短暫雨，大台北山區、台東及恆春為零星雨；下周三至下周末東北季風再增強後，桃園以北、宜蘭、花蓮、台東又轉雨，並持續至下週四聖誕節。