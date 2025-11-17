2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明年3月展開，韓國國家隊昨（16）日結束與日本武士隊的「日韓交流賽」2連戰，取得1敗1和的成績。韓國隊游擊手金周元（KIM Ju Won）在第9局棒打日本隊終結者大勢，敲出一發追平戰局的陽春砲。據韓媒報導，金周元在賽事期間遭逢外公過世，他忍住悲傷情緒，繳出好表現，「因為我無法（回韓國）親自送走外公，所以必須以比賽的表現來送他最後一程。」
賽事間遭逢家人過世 金周元用開轟送別外公
昨日前8局韓國隊以1分落後，第9局日本隊推出終結者大勢登板「關門」，兩出局後，金周元鎖定大勢的失投球，將球送出中右外野全壘打牆外，這支陽春砲救了韓國隊一命，將比數扳平成7：7，避免在系列賽對日本隊吞下2連敗。
不過金周元這支全壘打背後卻有「洋蔥」，據韓國媒體《朝鮮體育報》報導，13日金周元抵達日本備戰時，得知外公過世的消息，金周元的父母叮囑他專心在比賽上。昨日的賽後記者會，金周元被問到相關問題，他忍耐已久的眼淚瞬間潰堤。
身旁的柳志炫總教練將水遞給金周元，並向媒體說「我們稍後再繼續採訪」。過了一段時間，金周元在整理情緒後表示，「因為我無法（回韓國）親自送走外公，所以必須以比賽的表現來送他最後一程。」為此金周元更投入賽事，「盡我所擁有的一切心情去面對比賽，今天最後一個打席有好結果，讓我能好好送別外公。」
日韓交流賽繳好表現 金周元有機會卡位經典賽
金周元是韓職目前兼具打擊、守備的游擊手，亦是少見的左右開弓打者，本季全勤出賽144場，打出生涯年，繳出打擊率2成89、15轟、65分打點的成績，跑壘方面，金周元本季跑出44次盜壘，為聯盟第2多。雖然年僅22歲，但金周元卻擁有豐富的國家隊經驗，包含2023年的杭州亞運、亞冠賽以及去年12強賽都有他的身影。
在李政厚、金河成以及金慧成等美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）韓籍球星可能加入韓國隊的情況下，金周元此次在日韓交流賽的精彩表現，更獲得「國際賽專用」的評價，有機會卡位國家隊，成為輪替的一員。
更多日韓交流賽新聞：
日韓交流賽／大勢救援失敗！金周元追平轟 日本7：7韓國握手言和
經典賽／道奇三本柱能否參賽仍待回覆！井端弘和盼能早點收到通知
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨日前8局韓國隊以1分落後，第9局日本隊推出終結者大勢登板「關門」，兩出局後，金周元鎖定大勢的失投球，將球送出中右外野全壘打牆外，這支陽春砲救了韓國隊一命，將比數扳平成7：7，避免在系列賽對日本隊吞下2連敗。
不過金周元這支全壘打背後卻有「洋蔥」，據韓國媒體《朝鮮體育報》報導，13日金周元抵達日本備戰時，得知外公過世的消息，金周元的父母叮囑他專心在比賽上。昨日的賽後記者會，金周元被問到相關問題，他忍耐已久的眼淚瞬間潰堤。
身旁的柳志炫總教練將水遞給金周元，並向媒體說「我們稍後再繼續採訪」。過了一段時間，金周元在整理情緒後表示，「因為我無法（回韓國）親自送走外公，所以必須以比賽的表現來送他最後一程。」為此金周元更投入賽事，「盡我所擁有的一切心情去面對比賽，今天最後一個打席有好結果，讓我能好好送別外公。」
金周元是韓職目前兼具打擊、守備的游擊手，亦是少見的左右開弓打者，本季全勤出賽144場，打出生涯年，繳出打擊率2成89、15轟、65分打點的成績，跑壘方面，金周元本季跑出44次盜壘，為聯盟第2多。雖然年僅22歲，但金周元卻擁有豐富的國家隊經驗，包含2023年的杭州亞運、亞冠賽以及去年12強賽都有他的身影。
在李政厚、金河成以及金慧成等美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）韓籍球星可能加入韓國隊的情況下，金周元此次在日韓交流賽的精彩表現，更獲得「國際賽專用」的評價，有機會卡位國家隊，成為輪替的一員。
更多日韓交流賽新聞：
日韓交流賽／大勢救援失敗！金周元追平轟 日本7：7韓國握手言和
經典賽／道奇三本柱能否參賽仍待回覆！井端弘和盼能早點收到通知